La Administración Trump prohíbe oficialmente la investigación de ganancia de función

Publicado por Misty Severi 29 de julio, 2026

La Administración Trump anunció el martes que ha prohibido oficialmente la investigación de ganancia de función, alegando que podría poner en peligro vidas y socavar la seguridad nacional si no se restringe y controla adecuadamente.

Los Departamentos de Estado y de Salud y Servicios Humanos afirman que, aunque la investigación biomédica ha dado lugar a vacunas que salvan vidas y a avances médicos, nunca debe realizarse a costa de la seguridad pública o la seguridad nacional.

El cambio de política se produce después de que el presidente Donald Trump firmara el año pasado un decreto ejecutivo que prohibía la financiación federal de la investigación de ganancia de función en países como China, que se cree que está en el centro de la fuga del covid-19 en el laboratorio de Wuhan.

Los dos departamentos afirmaron en un comunicado conjunto que "un enfoque de "América primero" en materia de investigación científica implica garantizar que el dinero de los contribuyentes nunca se utilice para financiar investigaciones peligrosas de ganancia de función... ni en Estados Unidos ni en el extranjero".

La nueva política también prohíbe el apoyo federal a la investigación de ganancia de función, refuerza la supervisión de otras investigaciones de alto riesgo en el ámbito de las ciencias de la vida y restringe la financiación de investigaciones llevadas a cabo en países que carecen de normas adecuadas de seguridad, protección y supervisión.

"El liderazgo científico requiere tanto innovación como responsabilidad", afirmaron los departamentos. "Estados Unidos seguirá apoyando la investigación biomédica que desarrolle vacunas, tratamientos, diagnósticos y otras contramedidas médicas que salven vidas, al tiempo que garantiza que la investigación de mayor riesgo esté sujeta a rigurosas medidas de protección.

"Animamos a nuestros socios internacionales a que se unan a nosotros para poner fin a la peligrosa investigación de ganancia de función y adoptar normas estrictas de bioseguridad y bioprotección que hagan del mundo un lugar más seguro y mejor preparado para futuras amenazas biológicas", añadieron.

La política fue elaborada por altos cargos, entre ellos el subsecretario de Estado Tom DiNanno y el director de los NIH, Jay Bhattacharya.

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