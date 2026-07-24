Un grupo de monjas demanda a Nueva York por exigirles que compartan los "beneficios" del suicidio con los pacientes, mientras el DOJ observa

Una monja revisa el programa de las Vísperas Solemnes de la oración de la tarde en la Catedral de San Patricio de NYC AFP .

Publicado por Greg Piper 24 de julio, 2026

Las administraciones demócratas y los estados profundamente azules han amenazado repetidamente a monjas por seguir los dictados de su fe católica, como al excluir la anticoncepción de sus planes de salud y al segregar a pacientes hombres y mujeres en centros de cuidados de larga duración.

Quizá el antagonista más activo contra las hermanas religiosas ahora les impondrá "multas aplastantes, sanciones profesionales y penas penales" por negarse a empujar a pacientes terminales a suicidarse, según sus abogados.

Las Hermanas Carmelitas para los Ancianos y Enfermos, las Hermanas Dominicanas de Hawthorne, las Hermanas Misioneras de San Benito, las Hermanitas de los Pobres, la Diócesis de Rockville Centre y su obispo John Barres, y las órdenes cuyos hospitales se convirtieron en Catholic Health solicitan una medida cautelar preliminar contra la Medical Aid in Dying Act de Nueva York, programada para entrar en vigor el 5 de agosto.

Invirtiendo el guion de tres décadas sobre el suicidio asistido como "muerte con dignidad", la demanda presentada por el bufete de libertad religiosa Becket afirma que la MAID Act elimina "la opción de una muerte digna" de los neoyorquinos que buscan activamente las instalaciones de las monjas, "seguros de que no se les instará a considerar acortar su vida mediante el suicidio".

Las monjas tendrán que "informar y asesorar de manera proactiva a sus pacientes sobre su ‘opción’ de matarse", incluyendo los "beneficios" del suicidio, y "participar a lo largo de todo el proceso de múltiples pasos" que califica a los pacientes para recibir fármacos que terminan con la vida, remitiéndolos a proveedores "dispuestos" si las monjas no les ayudan directamente a matarse, afirma la demanda.

El Empire State es el único en el fomento del suicidio, según la demanda: los estados de la Costa Oeste con suicidio asistido legal no lo exigen, y Nueva Zelanda y el estado australiano de Victoria prohíben explícitamente plantear el tema bajo sus regímenes igualmente liberales.

Estas normas "existen por una buena razón", argumenta la demanda. "Los investigadores de salud pública han documentado ampliamente que un aumento en la discusión pública del suicidio suele ir seguido de un aumento en las tasas de suicidio".

La MAID Act también podría amenazar la financiación federal de Medicare y Medicaid de las monjas porque les exige facilitar suicidios en sus instalaciones, informó Becket al tribunal.

Su exclusión nominal "es de las más restrictivas del país", al excluir una gama sorprendentemente amplia de instalaciones –vivienda independiente, residencia asistida y "residencia asistida mejorada", incluidas las Hermanas Benedictinas– porque la ley no las considera "instalaciones de atención médica", uno de los muchos defectos que hacen que no sea "generalmente aplicable", argumentan las monjas.

Orientación sobre libertad religiosa e intervención federal en los tribunales

La Administración Trump ya está vigilando de cerca las maniobras de Nueva York contra los católicos, interviniendo recientemente en la demanda de las Hermanas Dominicanas de Hawthorne contra la ley de vivienda mixta, que exige la asignación de habitaciones según la identidad de género.

El fiscal general en funciones Todd Blanche dio un respaldo adicional a las hermanas religiosas el jueves, al emitir una orientación actualizada a nivel de todo el Gobierno sobre las protecciones de la libertad religiosa que incorpora la jurisprudencia del Tribunal Supremo de la última década.

Las agencias federales también deben "considerar de manera proactiva los impactos en la libertad religiosa al elaborar normas y políticas, designar funcionarios para revisar las propuestas regulatorias en busca de cumplimiento" y considerar "las preocupaciones sobre libertad religiosa planteadas por el público durante los períodos de aviso y comentario", dijo el Departamento de Justicia.

Obligar a las organizaciones religiosas a decir a quienes buscan anticoncepción y aborto dónde encontrarlos no se limita a las monjas. El Tribunal Supremo bloqueó en 2018 el mandato de California que exigía a los centros de embarazo provida ayudar a las mujeres a encontrar proveedores de aborto, aunque los estados azules todavía obligan rutinariamente a su expresión.

SCOTUS pareció liberar por completo a los empleadores religiosos del mandato anticonceptivo de Obamacare en 2020, cuando confirmó la eliminación por parte de la Administración Trump del proceso de "acomodo" que mataba la conciencia de su predecesor, el cual hacía que las aseguradoras pagaran directamente por el control de la natalidad y los abortivos de los empleados cuando los empleadores se excluían formalmente.

Eso no ha impedido que los bastiones azules presionen a las monjas, ni que los tribunales inferiores busquen una forma de eludir el fallo.

SCOTUS anuló dos veces a los tribunales de Nueva York que confirmaron el mandato estatal de cobertura del aborto, más recientemente el año pasado, después de que el alto tribunal dictaminara por unanimidad que las organizaciones religiosas que atienden a todos los que se presenten y no solo a correligionarios –como las Hermanas Carmelitas– no pierden sus excepciones religiosas.

Becket representa ahora a las Hermanitas de los Pobres ante el Tribunal de Apelaciones del 3.er Circuito de EEUU para anular el novedoso fallo de un juez federal contra la exención de la Administración Trump.

Podría exigir mentir en los certificados de defunción

La demanda alega nada menos que 11 cargos contra la MAID Act y la ley de 2011 que esta modificó, la Palliative Care Information Act, que juntas crean un "mandato de asesoramiento sobre el suicidio", como lo denomina Becket. Dos se refieren a la preeminencia federal.

Siete cargos derivan de violaciones de la Primera Enmienda. Las leyes presuntamente vulneran la autonomía eclesiástica y la asociación expresiva de las hermanas religiosas, obligan a su expresión y violan su libre ejercicio al no ser neutrales ni generalmente aplicables, y también violan el libre ejercicio, la asociación y la reunión de los pacientes actuales y potenciales.

Dos se refieren a la discapacidad. Las leyes presuntamente violan la Americans With Disabilities Act al exigir a las monjas discutir "la opción del suicidio voluntario" solo con pacientes discapacitados, y la 14.ª Enmienda al negarles "protecciones y salvaguardias" a pesar de que los diagnósticos de enfermedad terminal son "inherentemente inciertos".

Becket enfatizó que el tribunal federal podría dejar la ley "generalmente en vigor" simplemente deteniendo la coacción a los proveedores religiosos, si no quisiera anularla por motivos de preeminencia federal, de la ADA o de igual protección.

"La fe católica de las Hermanas las lleva a aceptar la muerte como el final natural de una vida bien vivida: ni prolongarla artificialmente mediante intervenciones tecnológicas y médicas onerosas que no aportan un beneficio razonable, ni acelerarla artificialmente", sin embargo, la MAID Act, "eufemísticamente llamada", las ha "reclutado" en el asesinato activo, afirma la demanda.

Las monjas y Catholic Health "corren el riesgo de disciplina profesional y de la pérdida de sus licencias, así como de su estatus como instituciones católicas", si cumplen con la participación exhaustiva en el proceso de suicidio asistido que la ley de Nueva York les impone.

La ley impone obligaciones específicas a varios demandantes según lo que hacen sus organizaciones, según la demanda.

Las Hermanas Benedictinas y el St. Joseph’s Home for the Aged tendrían que permitir que los residentes tomen fármacos para matarse en su hogar, arriesgando su afiliación católica. Catholic Health podría tener que permitir que sus proveedores, especialmente para la atención de hospicio a domicilio, falsifiquen los certificados de defunción para decir que una "enfermedad subyacente" mató al paciente, y no los fármacos.

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