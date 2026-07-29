Illinois: el gobernador Pritzker firma la prohibición del uso de celulares en las escuelas a partir de este otoño

Publicado por Sean Reed | The Center Square | Just The News 29 de julio, 2026

A medida que los alumnos de Illinois regresen a las aulas este otoño, los consejos escolares y las familias comenzarán a debatir y a aplicar una prohibición del uso de teléfonos móviles desde que suena el timbre de entrada hasta que suena el de salida, derivada de una nueva ley que prevé pocas excepciones para el uso de los teléfonos durante la jornada escolar.

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker , firmó la ley de prohibición de los teléfonos móviles el martes por la mañana en el instituto Elgin High School, que ya había aplicado una prohibición de este tipo en su distrito el año anterior.

Muchos detalles sobre cómo se aplicarán las prohibiciones se dejan en manos de los consejos escolares locales, que disponen de todo un curso escolar para adoptar una política que se ajuste a los requisitos mínimos de la ley.

"Los alumnos se distraen. A los profesores a veces les cuesta captar la atención de los alumnos. Los directores están experimentando las perturbaciones que generan los teléfonos inteligentes a lo largo de la jornada escolar", afirmó Pritzker. "Los padres están preocupados y han sido testigos del ciberacoso y, por supuesto, del impacto en la salud mental que las redes sociales y el uso del teléfono están teniendo en nuestros hijos".

Suzanne Johnson, superintendente del distrito escolar U-46, señaló que la puesta en marcha de su prohibición tuvo un comienzo algo accidentado, pero que ahora goza de gran aceptación entre alumnos, profesores y padres.

"Durante nuestra cumbre de alumnos celebrada en primavera, en la que acogemos a más de 200 alumnos de secundaria para que aporten sus opiniones y orientaciones sobre las iniciativas y las áreas prioritarias del U-46, se pidió a los alumnos que señalaran una cosa que no debiéramos cambiar. Y señalaron que las nuevas directrices sobre el uso de teléfonos móviles como dispositivos personales debían mantenerse", explicó Johnson.

El proyecto de ley no preveía específicamente financiación para que los distritos escolares aplicaran la prohibición, algo que ha sido habitual en otros estados para productos como bolsas con cierre magnético destinadas a guardar los teléfonos de forma segura durante toda la jornada.

Pritzker y varios legisladores destacaron, sin embargo, que la legislación era única en comparación con la de otros estados, y señalaron la participación de la comunidad en la elaboración de una política sobre teléfonos móviles.

"El proyecto de ley fomenta la participación de la comunidad en el desarrollo de su política sobre teléfonos móviles, y eso es algo que el distrito escolar tendrá que determinar por sí mismo: si considera que es mejor aplicarla desde el primer hasta el último timbre o si prefiere añadir un poco de flexibilidad", afirmó la diputada Michelle Mussman, demócrata por Schaumburg.

El distrito U-46 adjudicó el año pasado un contrato de 172. 750 dólares a una empresa de fundas con cierre de seguridad para teléfonos móviles, correspondiente a 6. 625 unidades.

A los contribuyentes locales de todo el estado les costaría un total de 47 millones de dólares comprar una funda y los mecanismos de desbloqueo correspondientes para cada alumno de escuela pública al precio que pagó el distrito.

El senador, demócrata por Elgin, presentó e impulsó la legislación en Springfield después de que Pritzker la señalara como prioritaria durante su discurso sobre el presupuesto a principios de año.

Durante la sesión de primavera de la Asamblea General, el proyecto de ley avanzó lentamente hasta la última semana, cuando se introdujeron cambios en el plan, entre ellos cuándo y cómo deberá aplicarse la norma.

La ley prevé excepciones para los alumnos de secundaria matriculados en programas de doble crédito u otros programas fuera del recinto escolar, y permite a los distritos decidir si los alumnos de secundaria también pueden utilizar teléfonos móviles durante los intervalos entre clases y la hora del almuerzo. Según la ley, también se podrá conceder una excepción a los alumnos con un Plan de Educación Individualizado (IEP) y otras necesidades específicas.

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