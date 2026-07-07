El DHS lleva adelante una operación contra una red de trata sexual en Los Ángeles: al menos 10 detenidos y 51 víctimas identificadas

Publicado por Williams Perdomo 7 de julio, 2026

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció el lanzamiento de una operación de la Homeland Security Task Force (HSTF) para combatir las redes de trata sexual operadas por pandillas en la ciudad de Los Ángeles.

Durante la semana del 1 de julio, agentes de Homeland Security Investigations (HSI) Los Ángeles, junto con agencias federales y autoridades estatales y locales, ejecutaron más de 20 órdenes federales y detuvieron a 10 sospechosos acusados de participar en una red de trata sexual. Según el DHS, la mayoría de los arrestados son miembros o asociados de la pandilla Hoover Criminals Gang (HCG), señalada de operar en el corredor Figueroa de Los Ángeles.

Las autoridades informaron que identificaron al menos a 51 víctimas. De acuerdo con la investigación, los sospechosos presuntamente captaban a personas fugitivas para explotarlas sexualmente, incluidos menores provenientes del sistema de acogida, además de utilizar las redes sociales para reclutar víctimas. Algunas de ellas tienen apenas 14 años.

El DHS indicó que los acusados también empleaban coerción y fuerza física para intimidar a las víctimas, además de marcarlas con tatuajes o "branding".

Los diez detenidos enfrentan ahora cargos federales por asociación ilícita relacionados con trata sexual, lavado de dinero, delitos con armas de fuego y delitos vinculados con narcóticos. La agencia señaló que varios de los sospechosos cuentan con antecedentes penales por robo, secuestro y allanamiento de morada.

En la operación participaron, además de HSI Los Ángeles, la Fiscalía Federal para el Distrito Central de California, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y la división de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI).

"Esta operación en Los Ángeles dio como resultado el arresto de diez miembros de una pandilla, quienes ahora enfrentan cargos federales por asociación ilícita (racketeering), entre ellos trata sexual, lavado de dinero, delitos relacionados con armas de fuego y delitos vinculados con narcóticos", afirmó Lauren Bis, secretaria adjunta interina del DHS.

"Gracias al arduo trabajo de los hombres y mujeres de ICE y de nuestros socios en las fuerzas del orden, estos peligrosos delincuentes ya no están en nuestras calles y no podrán seguir explotando a niños inocentes. Bajo el presidente Trump y el secretario Mullin, el DHS está desmantelando las redes de trata de personas y de explotación sexual", agregó.

Por su parte, Eddy Wang, agente especial a cargo de HSI Los Ángeles, aseguró:

"Las acciones emprendidas hoy por HSI representan otro golpe decisivo contra quienes han explotado a las personas más vulnerables de nuestra comunidad, y ahora deberán enfrentar las consecuencias de esos actos".