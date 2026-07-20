Un individuo, presuntamente un manifestante anti-ICE, lanzó un artefacto incendiario contra un edificio federal en Nueva York

Un coche patrulla y una cinta con el letrero "LÍNEA POLICIAL - NO CRUZAR" NurPhoto vía AFP

Publicado por Kevin Killough - Just The News 20 de julio, 2026

Una persona que, según la policía, es un manifestante con antecedentes de actividad contra la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lanzó lo que parecía ser una granada de humo frente a un edificio federal en la ciudad de Nueva York este lunes.

Las autoridades indicaron que el "artefacto incendiario improvisado," que fue lanzado frente al número 26 de Federal Plaza, en el Bajo Manhattan, estaba compuesto por fuegos artificiales y un líquido inflamable, según informó la WABC.

El edificio alberga las oficinas de la delegación del FBI en Nueva York, así como un tribunal de inmigración.

El hombre provocó un incendio y amenazó a los peatones con un arma de fuego, según Bloomberg. Según la policía, tiraba de un carrito en el que llevaba "armas largas", más fuegos artificiales y otros objetos.

Los agentes acordonaron la zona y detuvieron al sospechoso. Una persona recibió asistencia médica por una lesión leve sufrida durante la detención, pero rechazó recibir más atención médica.

El Departamento de Policía de Nueva York afirmó que un "arma de fuego hallada" estaba relacionada con el incidente, según informó Fox News. Las imágenes de vídeo muestran a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU y a otros agentes federales en el lugar de los hechos.

La Unidad de Servicios de Emergencia del Departamento de Policía de Nueva York estableció un perímetro alrededor del edificio y se llamó al equipo de desactivación de explosivos.

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