Trump arremete contra Jon Ossoff y los demócratas "comunistas" en su discurso en Georgia

Publicado por Just The News 23 de julio, 2026

El presidente Donald Trump arremetió contra el senador demócrata por Georgia Jon Ossoff y los demócratas "comunistas" durante un discurso pronunciado en un instituto local de este estado del sur, afirmando que el senador era "terrible".

Estos comentarios se producen mientras Ossoff busca la reelección en el "Estado del Melocotón" frente al aliado de Trump, el diputado republicano Mike Collins.

"Georgia es un estado que cree en el sentido común y, sin embargo, vuestro pésimo senador, Jon Ossoff, es pésimo", declaró Trump ante una multitud de seguidores. "Jon Ossoff y los comunistas demócratas quieren dejar que los marxistas lleguen al poder, arruinar a vuestras familias y dejaros totalmente desprotegidos con unas fronteras totalmente abiertas. Pero no dejaremos que eso le suceda a nuestro país".

El presidente destacó que apoyó al rival de Ossoff en el primer intento del senador por llegar al Congreso como representante en 2017, aunque Ossoffmás tarde se convirtió en senador en 2020.

Trump también advirtió de que los socialistas democráticos están ganando terreno en Estados Unidos tras la victoria de varios candidatos en las últimas elecciones, entre las que destaca la elección en 2025 de Zohran Mamdani como alcalde de la ciudad de Nueva York, y afirmó que los socialistas traerán el comunismo al país.

"El comunismo es un fracaso", afirmó. "El concepto, la política, es un fracaso, siempre lo ha sido y siempre lo será. Con el comunismo, todo se va a la mierda".

Misty Severi es periodista de Just The News. Puedes seguirla en X para más información.



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