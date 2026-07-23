La UE multa a Google con 890 millones de euros por favorecer sus propios servicios y vulnerar el Reglamento de Mercados Digitales

Logo de Google frente a la bandera de la UE AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 23 de julio, 2026

La Comisión Europea (CE) impuso este jueves dos multas a Google por un total de 890 millones de euros (unos $1.015 millones), la sanción más elevada aplicada hasta la fecha en virtud del Reglamento de Mercados Digitales (DMA).

La primera multa, de 460 millones de euros, se debe a que el buscador favoreció sus propios servicios en los resultados de Google Search. La segunda, de 430 millones de euros, sanciona a la compañía por impedir que los desarrolladores de aplicaciones en Play Store pudieran dirigir a los usuarios hacia otras plataformas de venta.

"Es una decisión muy importante", afirmó la vicepresidenta de la Comisión encargada de lo Digital, Henna Virkkunen, subrayando que tiene como objetivo "garantizar un terreno de juego equitativo" para todas las empresas en línea.

Google critica la multa y avisa de recortes en sus servicios

La tecnológica estadounidense rechazó la resolución. "Para cumplirla, nos vemos obligados a retirar funcionalidades de búsqueda en tiempo real que los europeos valoran, como la visualización instantánea de precios y la disponibilidad directa de hoteles, vuelos y restaurantes, así como a desmantelar protecciones de seguridad en Google Play", protestó Kent Walker, presidente de asuntos globales de la compañía, en una declaración transmitida a AFP.

"La regulación debería mejorar los productos, no empeorarlos", dijo Walker.

La decisión llega en un momento delicado para las relaciones transatlánticas. La Administración Trump ha criticado en varias ocasiones la regulación digital europea, a la que acusa de apuntar de forma injusta contra las grandes tecnológicas estadounidenses, e incluso ha amenazado con responder con aranceles.

Google suma su primera multa por el DMA tras sanciones millonarias previas

Esta es la primera sanción a Google por incumplir el DMA, en vigor desde 2024. Anteriormente, Bruselas ya había multado a Meta y Apple en 2025 con 200 y 500 millones de euros, respectivamente.

La tecnológica estadounidense acumula, además, sanciones históricas de la UE: 8.200 millones de euros entre 2017 y 2019, y otros 2.950 millones en septiembre del año pasado.