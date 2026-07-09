El FBI arrestó a 113 espías extranjeros activos

Publicado por Williams Perdomo 9 de julio, 2026

Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), aseguró este miércoles que la agencia arrestó a 113 espías extranjeros activos.

La afirmación fue realizada en una publicación en la red social X, acompañada de un video en el que el FBI promociona los resultados de su trabajo.

Según el material difundido, los arrestos por contrainteligencia aumentaron 53%, aunque no se especifica el período al que corresponde ese incremento.

El video también sostiene que el FBI logró la expulsión de 62 espías chinos en 2026, una acción que, según el material audiovisual, "destrozó las operaciones encubiertas de Beijing".

Asimismo, la pieza asegura que la agencia realizó 4.800 arrestos de integrantes de carteles de la droga, detuvo a 850 personas señaladas como planificadores de ataques o complots y registró un aumento de 77% en las acusaciones penales por delitos cibernéticos.

"Eso significa que nuestra tecnología permanece en casa y que nuestros sistemas de defensa siguen protegidos", afirma el narrador del video. También sostiene que el incremento en las acusaciones por delitos cibernéticos contribuye a proteger hospitales, bancos y redes eléctricas.