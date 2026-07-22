VIDEO ||Pedro Ferriz de Con destapa el presunto ultimátum de la CIA a Claudia Sheinbaum en Nueva York

Publicado por Diane Hernández 22 de julio, 2026

Las relaciones entre Estados Unidos y México atraviesan una etapa de creciente tensión marcada por la ofensiva de Washington contra el narcotráfico y sus presuntos vínculos con sectores del poder político mexicano. La reciente condena de Ismael "El Mayo" Zambada, las investigaciones abiertas por fiscales federales estadounidenses contra funcionarios mexicanos, la designación de cárteles como organizaciones terroristas y las advertencias de la Administración Trump han elevado la presión sobre el Gobierno de Claudia Sheinbaum en uno de los momentos más delicados de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

En este escenario, el periodista y analista político Pedro Ferriz de Con aseguró en una entrevista concedida a Voz News que la presidenta mexicana habría recibido un "ultimátum" por parte de altos funcionarios de la CIA y el FBI durante una reunión privada celebrada en Nueva York antes de la final del Mundial de Clubes. Ferriz de Con atribuyó esa información a fuentes en Washington y sostuvo que el mensaje buscaba exigir mayor colaboración con las investigaciones estadounidenses contra políticos presuntamente relacionados con organizaciones criminales.

A lo largo de la conversación, el periodista también analizó el impacto de la sentencia contra "El Mayo" Zambada, cuestionó la respuesta del Gobierno mexicano ante las acciones judiciales emprendidas por Estados Unidos y advirtió sobre lo que considera una creciente influencia del régimen cubano en México. Asimismo, expresó su preocupación por las reformas electorales impulsadas por el oficialismo y llamó a fortalecer la vigilancia ciudadana de los próximos comicios como mecanismo para preservar la integridad democrática del país.