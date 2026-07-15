Estados Unidos se acerca al fin del cambio de hora: la Cámara aprueba el horario de verano todo el año

El Reloj de Ohio se ve frente a la cámara del Senado de los Estados Unidos Archivo / AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 14 de julio, 2026

La Cámara de Representantes dio este martes un paso decisivo hacia la eliminación del cambio de hora en Estados Unidos. Con una votación de 308 a 117, los legisladores aprobaron la Sunshine Protection Act, un proyecto de ley respaldado por el presidente Donald Trump que permitiría a los estados adoptar el horario de verano de manera permanente durante todo el año.

La iniciativa, impulsada por el representante republicano Vern Buchanan, de Florida, pasó el primer escollo de la Cámara y ahora se dirige hacia el Senado, donde su futuro es incierto debido al escepticismo de legisladores de ambos partidos. El presidente Trump, quien durante años ha pedido poner fin al cambio de reloj, firmaría la ley en cuanto llegue a su escritorio, si es que eso sucede.

La votación dividió a los congresistas más allá de las líneas partidarias. Los representantes de zonas costeras, como Luisiana, Florida y Nueva Jersey, respaldaron la medida, mientras que legisladores del Medio Oeste y de estados agrícolas se opusieron. Entre los 22 republicanos que votaron en contra están Bryan Steil, de Wisconsin; Rick Crawford, de Arkansas; Ryan Zinke, de Montana; y Harriet Hageman, de Wyoming. Del lado demócrata, el líder de la minoría, Hakeem Jeffries, de Nueva York, también rechazó el proyecto.

La representante Kat Cammack, republicana por Florida, defendió la medida citando el impacto del cambio de hora en las rutinas familiares y en el sueño de su hijo pequeño. "Durante décadas hemos aceptado este ritual de adelantar y atrasar el reloj, aunque interrumpe nuestras rutinas, altera el sueño y genera una frustración innecesaria para las familias de todo el país", dijo durante el debate.

La representante María Elvira Salazar, también republicana por Florida, celebró el avance en redes sociales, argumentando que más horas de luz solar beneficiarían al turismo y al comercio local en su estado.

No todos los legisladores comparten el entusiasmo. La representante demócrata Mary Gay Scanlon, de Pensilvania, advirtió que el horario de verano permanente retrasaría los amaneceres de invierno hasta después de las 9 a.m. en algunas regiones, lo que representaría riesgos para la seguridad de los niños que van a la escuela en la oscuridad. Scanlon recordó además el fallido experimento de 1974, cuando Estados Unidos probó el horario de verano todo el año y el Congreso tuvo que revertirlo ante el rechazo público.

Una encuesta de AP-NORC divulgada en diciembre mostró que solo el 12% de los estadounidenses respalda el sistema actual de cambio de horario, mientras que casi la mitad se opone. El Senado ya había aprobado una legislación similar en 2022, pero la propuesta no logró avanzar en la Cámara. El caso ahora es justo al revés y todo aún está por definirse.