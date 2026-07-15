¿Funcionará esta vez?: Donald Trump restablece el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz y ejecuta una nueva ola de ataques contra Irán

Publicado por Luis Francisco Orozco 14 de julio, 2026

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció este martes que el Ejército estadounidense restableció oficialmente, en horas de la noche, el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, impidiendo que los buques entren o salgan de los puertos iraníes, mientras permite que el tráfico comercial no relacionado con Irán continúe utilizando esta estratégica vía marítima. Horas más tarde, el organismo militar anunció que las fuerzas estadounidenses también llevaron a cabo una nueva ronda de ataques contra objetivos militares iraníes la noche de este martes, alcanzando decenas de instalaciones ubicadas cerca del estrecho de Ormuz y a lo largo de la costa iraní, apenas unas horas después de restablecer el bloqueo naval contra los buques que se dirigen hacia o desde puertos iraníes. El comando detalló que la ofensivo concluyó a las 10:00 pm (hora del este) tras siete horas.

“El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) completó una nueva ronda de ataques contra Irán a las 10:00 p. m. (hora del este) del 14 de julio, alcanzando decenas de objetivos militares ubicados cerca del estrecho de Ormuz y en zonas costeras iraníes. Aviones de combate, drones y buques de guerra estadounidenses lanzaron municiones de precisión contra emplazamientos de misiles y drones iraníes, capacidades navales y sistemas de defensa costera durante una ofensiva de siete horas, con el objetivo de seguir degradando la capacidad de Irán para amenazar el transporte marítimo comercial y a las tripulaciones civiles. Los ataques tuvieron lugar el mismo día en que las fuerzas estadounidenses reanudaron el bloqueo naval contra los buques que transitan hacia o desde puertos y zonas costeras iraníes. El bloqueo entró en vigor hoy a las 4:00 p. m. (hora del este). Las fuerzas estadounidenses permanecen vigilantes, son letales y están preparadas para ejecutar las operaciones ordenadas por el comandante en jefe”, señaló el CENTCOM.

En una entrevista con el conductor de radio Hugh Hewitt, el presidente Donald Trump adelantó el lunes que la ofensiva se extendería el martes y advirtió que el Ejército estadounidense "eliminará" Pickaxe Mountain, una instalación nuclear iraní profundamente enterrada, ubicada a poco más de un kilómetro y medio al sur del sitio de enriquecimiento de uranio de Natanz. Se trata de un blanco que no había sido atacado desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero.

En su comunicado, el organismo militar destacó la importante presencia militar estadounidense en la región, señalando que más de 20 buques de guerra de la Armada de Estados Unidos y cientos de aeronaves militares permanecen desplegados en Oriente Medio, añadiendo que “Las fuerzas estadounidenses permanecen vigilantes, letales y preparadas”.

Trump había decidido la semana pasada dar por terminado el alto el fuego alcanzado en junio, citando los reiterados ataques del régimen iraní contra buques comerciales en el estrecho, por donde transita cerca del 20 % del petróleo y el gas del mundo. Desde entonces, Estados Unidos retomó los bombardeos contra sistemas de misiles, defensas aéreas y embarcaciones de la Guardia Revolucionaria de Irán, incluyendo por primera vez drones marinos de ataque.