Los CDC alertan de más de 1.600 casos confirmados de un parásito que provoca diarrea explosiva y estudian otros 5.100 posibles contagios

Publicado por Williams Perdomo 14 de julio, 2026

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron este martes una alerta sanitaria ante el aumento de casos de ciclosporiasis adquirida dentro del país, una enfermedad gastrointestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora.

Desde el pasado 1 de mayo, la agencia ha recibido reportes de 1.645 casos confirmados en 34 estados, además de tener constancia de más de 5.100 casos adicionales que continúan bajo análisis para determinar si corresponden a infecciones adquiridas en territorio estadounidense.

La cifra representa un incremento significativo respecto al mismo periodo de 2025, cuando se habían registrado 249 casos a nivel nacional.

De acuerdo con el informe, 141 de los pacientes con información disponible —el 9%— requirieron hospitalización, aunque no se han reportado fallecimientos.

Los CDC, junto con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y las autoridades sanitarias estatales y locales, investigan actualmente varios brotes multiestatales para identificar el origen de las infecciones.

La agencia recordó que la ciclosporiasis suele estar infradiagnosticada e infranotificada, por lo que el número real de afectados podría ser superior al reportado.

Más de 400 casos podrían estar relacionados

Los CDC informaron además de un brote con más de 400 casos registrados en al menos cuatro estados que parecen estar vinculados epidemiológicamente, lo que apunta a una posible fuente común de contagio.

La enfermedad se transmite principalmente por el consumo de alimentos o agua contaminados con el parásito y, según la agencia, no suele propagarse directamente de una persona a otra.

Históricamente, los brotes de ciclosporiasis se han asociado al consumo de productos frescos contaminados. La temporada de mayor incidencia se extiende entre el 1 de mayo y el 31 de agosto.

Síntomas y diagnóstico

Los síntomas suelen aparecer aproximadamente una semana después de la exposición, aunque pueden manifestarse entre dos y catorce días después del contagio.

Entre los síntomas más frecuentes figuran la diarrea acuosa persistente, pérdida de apetito, pérdida de peso, hinchazón abdominal, náuseas y fatiga. En algunos casos también pueden presentarse fiebre leve y vómitos.

Los CDC advirtieron de que, sin tratamiento, la enfermedad puede seguir un curso intermitente durante varios días, un mes o incluso más tiempo. Aunque generalmente no pone en peligro la vida, puede derivar en complicaciones como malabsorción, colecistitis y artritis reactiva.

La agencia subrayó asimismo que la detección del parásito en muestras de heces puede resultar compleja y que las pruebas rutinarias no siempre lo identifican, por lo que recomienda solicitar específicamente análisis para Cyclospora cuando exista sospecha clínica.