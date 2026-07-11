Los periodistas del 'New York Times' que informaron de los defectos del nuevo Air Force One en materia de seguridad, citados a declarar ante la justicia

Publicado por Alejandro Baños 11 de julio, 2026

La Administración Trump emitió citaciones judiciales contra los periodistas del New York Times que redactaron un reportaje sobre las deficiencias del nuevo Air Force One en materia de seguridad.

Fue el propio periódico el que confirmó la noticia. Según el New York Times, varios agentes federales acudieron a los domicilios de los periodistas para entregarles en mano la citación judicial emitida por el fiscal federal de Manhattan, Jay Clayton.

Los autores del reportaje —Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager y Eric Schmitt— tendrán que testificar la próxima semana en un tribunal federal de Manhattan.

El equipo legal del New York Times criticó el modo en el que se notificó a los periodistas la decisión tomada por la Administración Trump, calificándola de "acto descarado" que busca "impedir que el público sepa lo que ocurre en su país".

"La presencia de agentes federales de las fuerzas del orden en la puerta de los periodistas debería conmocionar la conciencia de cualquier estadounidense que crea en la Constitución y en la libertad de prensa que protege", dijo David McCraw, abogado del New York Times.

"Nuestros periodistas informan sobre los hechos y defienden el derecho del público estadounidense a saber cómo funciona su Gobierno y cómo se utilizan sus impuestos. Este acto descarado no debe considerarse más que un intento de impedir que el público sepa lo que ocurre en su país, intimidando a los periodistas para que no puedan ejercer su profesión", agregó.

Los periodista informaron esta semana de que el nuevo Air Force One —donado por Qatar— "carecía de algunas de las características de seguridad avanzadas del avión anterior, incluidas las capacidades antimisiles".