Fallece Sam Neill, el hombre que caminó entre dinosaurios, a los 78 años

Publicado por Israel Duro 13 de julio, 2026

El actor Sam Neill, conocido principalmente por su rol como el doctor Alan Grant en la película Parque Jurásico, o El Piano murió este lunes de forma "repentina e inesperada" en Australia a los 78 años, indicó en un comunicado la familia.

"Sam estaba rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida", indicó el comunicado. El actor neozelandés había anunciado en abril que su cáncer estaba en remisión tras una terapia genética.

El actor, cuyo papel más recordado fue el del paleontólogo protagonista de la taquillera cinta de 1993 Parque Jurásico, dirigida por Steven Spielberg, reveló en sus memorias de 2023 que estaba "posiblemente muriendo" de un linfoma no hodgkiniano en estadio tres.

Una innovadora terapia contra el cáncer

Pero este año declaró estar libre de cáncer gracias una terapia genética que modificó su sistema inmunitario y que funcionó de maravilla como insistía el comunicado familiar.

"La pérdida fue repentina e inesperada pero bendecida por el hecho de que Sam continuó libre de cáncer", señaló.

Administración de viñedos en Nueva Zelanda, su otro trabajo

La carrera actoral de Neill comenzó en los años de 1970 e incluyó decenas de papeles en cine y televisión, incluyendo la serie de Netflix Peaky Blinders o películas como La caza del Octubre Rojo.

También administraba viñedos en la pintoresca región de Otago Central en Nueva Zelanda.