Una ola de calor extremo y lluvias intensas amenazan al país: el oeste enfrenta temperaturas récord y el este mantiene riesgo de inundaciones

Publicado por Williams Perdomo 12 de julio, 2026

Una peligrosa ola de calor alcanzará este domingo su máxima intensidad en gran parte del oeste y norte de Estados Unidos, donde las temperaturas podrían romper récords históricos, mientras que las fuertes lluvias mantienen el riesgo de inundaciones repentinas en varias regiones del este y sur del país.

De acuerdo con el Centro de Predicción Meteorológica (WPC) del Servicio Meteorológico Nacional, un sistema de alta presión fortalecido sobre el oeste del país impulsará temperaturas de tres dígitos desde la Gran Cuenca hasta las Llanuras del Norte. Entre las ciudades que podrían igualar o superar sus récords históricos destacan Salt Lake City, Utah, con una marca de 107 °F (41.7 °C), y Billings, Montana, donde el récord es de 108 °F (42.2 °C).

Las autoridades exhortaron a la población de las zonas afectadas a mantenerse hidratada, evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor calor y tomar descansos frecuentes para prevenir enfermedades relacionadas con las altas temperaturas.

Aunque un frente frío comenzará a ingresar desde el noroeste del Pacífico hacia Montana durante este domingo, el calor extremo continuará desplazándose hacia las Llanuras del Norte al inicio de la semana.

En paralelo, persistirán las rondas de lluvias y tormentas eléctricas sobre el sur de los Apalaches y las Carolinas, donde existe riesgo de inundaciones repentinas debido a las intensas precipitaciones. Para el lunes, la amenaza disminuirá en la región del Atlántico Medio, aunque seguirán registrándose aguaceros fuertes en sectores del sureste del país.