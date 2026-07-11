La Casa Blanca implicó directamente a Kash Patel en la investigación contra el NYT: el director del FBI canceló un viaje para dirigir el caso desde la sede presidencial

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 11 de julio, 2026

La Casa Blanca ordenó al director del FBI, Kash Patel, supervisar la investigación por la filtración que derivó en un reportaje del New York Times sobre fallas de seguridad en el nuevo Air Force One, según publicó el propio diario citando a personas con conocimiento de la situación. Esto se conoció horas después de trascender las citaciones judiciales contra periodistas del medio.

Patel canceló un viaje a Chicago y pasó cerca de ocho horas en la Casa Blanca el viernes, desde donde dirigió la investigación en lugar de hacerlo desde la sede del FBI, algo que el NYT calificó de apartamiento inusual de la práctica habitual. Dos fuentes anónimas dijeron al diario que Patel también informó a funcionarios de alto rango sobre el estado de la pesquisa.

Según el reporte, la implicación de la Casa Blanca llegó después de que Trump se mostrara indignado por la cobertura sobre el avión, donado por Qatar, que el NYT describió como carente de algunas contramedidas defensivas del modelo anterior. Trump había volado en el nuevo avión a una reunión de la OTAN en Turquía, pero debió regresar en el avión anterior por preocupaciones del Servicio Secreto.

Consultado por el NYT, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, dijo que "el presidente Trump está enfocado en ayudar al pueblo estadounidense y mantenerlo a salvo". Emily Covington, del Departamento de Justicia, restó importancia al carácter inusual de las citaciones —algunas entregadas la noche del viernes en los domicilios de los periodistas: "Todas las administraciones han abordado el delito de filtrar información de seguridad nacional (...) los periodistas no son el objetivo. Quienes filtran información clasificada sí lo son".

Un vocero del FBI, Ben Williamson, afirmó que Patel y funcionarios de la Casa Blanca solo se reunieron para "informar sobre un asunto en curso" y que "otros reportes especulativos (...) son absolutamente falsos".

Según personas citadas por el NYT, Patel tenía sus propias inquietudes sobre la información divulgada del avión, aunque otra fuente dijo que fue por decisión propia que supervisó el caso. El diario recordó que Trump impulsó la rápida adaptación del jet qatarí tras conocer que los aviones que debían reemplazar a los actuales sufrirían años de retraso, y que pese a que el presidente insiste en que no tuvo costo para el país, se gastaron cientos de millones de dólares en mejorar su seguridad, sin igualar las capacidades antimisiles del modelo anterior.

El NYT reportó además que, antes de su primera publicación, un alto funcionario del FBI pidió frenar el artículo por supuestas razones de seguridad nacional y solicitó conocer las fuentes del diario, algo que este rechazó. Patel, tras dejar la Casa Blanca el viernes, escribió en redes sociales que "las fake news lo sabrán pronto"; esa noche, los periodistas recibieron las citaciones para testificar el 15 de julio.

El diario señaló que el caso rompe con el procedimiento habitual en investigaciones por filtraciones, que históricamente reservan las citaciones a periodistas como último recurso. Las citaciones fueron solicitadas por Jay Clayton, fiscal de Manhattan nominado por Trump para dirigir la Inteligencia Nacional, cuya audiencia de confirmación en el Senado coincide con la fecha fijada para el testimonio de los periodistas.