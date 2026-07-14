La hermana de Lindsey Graham toma posesión oficialmente de su cargo

Publicado por Just The News 14 de julio, 2026

La hermana del difunto senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, tomó posesión de su cargo el martes para cubrir el resto de su mandato, que expirará en enero.

El senador Chuck Grassley, republicano por Iowa, tomó juramento a la ahora senadora Darline Graham Nordone, republicana por Carolina del Sur

El gobernador Henry McMaster, republicano por Carolina del Sur, la nombró esta semana para cubrir el mandato de Graham tras el fallecimiento inesperado de la legisladora de Carolina del Sur el fin de semana.

El presidente Donald Trump había respaldado su nombramiento.