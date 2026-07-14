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La hermana de Lindsey Graham toma posesión oficialmente de su cargo

El gobernador Henry McMaster, republicano por Carolina del Sur, la nombró esta semana para cubrir el mandato de Graham tras el fallecimiento inesperado del legislador de Carolina del Sur el fin de semana.

Darline Graham Nordone, hermana de Lindsey Graham

Darline Graham Nordone, hermana de Lindsey GrahamAFP.

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La hermana del difunto senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, tomó posesión de su cargo el martes para cubrir el resto de su mandato, que expirará en enero.

El senador Chuck Grassley, republicano por Iowa, tomó juramento a la ahora senadora Darline Graham Nordone, republicana por Carolina del Sur

El gobernador Henry McMaster, republicano por Carolina del Sur, la nombró esta semana para cubrir el mandato de Graham tras el fallecimiento inesperado de la legisladora de Carolina del Sur el fin de semana.

El presidente Donald Trump había respaldado su nombramiento.

Ben Whedon es el corresponsal político jefe de Just the News. Síguelo en X.

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