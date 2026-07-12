El senador republicano Lindsey Graham murió tras una "enfermedad breve y repentina"

Publicado por Williams Perdomo 12 de julio, 2026

El senador estadounidense Lindsey Graham, aliado del presidente Donald Trump, murió este sábado a los 71 años tras una "enfermedad breve y repentina", según un comunicado publicado en su cuenta oficial de X.

"En la noche del sábado 11 de julio, el senador de Estados Unidos Lindsey Graham falleció a causa de una enfermedad breve y repentina", informó la oficina del senador republicano por Carolina del Sur, indicando que "su familia agradece las oraciones en estos momentos y pide privacidad durante este período increíblemente difícil".