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El senador republicano Lindsey Graham murió tras una "enfermedad breve y repentina"

La información fue confirmada por la oficina del senador republicano por Carolina del Sur, indicando que "su familia agradece las oraciones en estos momentos".

Donald Trump junto a Lindsey Graham/ Logan Cyrus

Donald Trump junto a Lindsey Graham/ Logan CyrusAFP.

Williams Perdomo
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Williams Perdomo

El senador estadounidense Lindsey Graham, aliado del presidente Donald Trump, murió este sábado a los 71 años tras una "enfermedad breve y repentina", según un comunicado publicado en su cuenta oficial de X.

"En la noche del sábado 11 de julio, el senador de Estados Unidos Lindsey Graham falleció a causa de una enfermedad breve y repentina", informó la oficina del senador republicano por Carolina del Sur, indicando que "su familia agradece las oraciones en estos momentos y pide privacidad durante este período increíblemente difícil".

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