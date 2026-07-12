El senador republicano Lindsey Graham murió tras una "enfermedad breve y repentina"
La información fue confirmada por la oficina del senador republicano por Carolina del Sur, indicando que "su familia agradece las oraciones en estos momentos".
El senador estadounidense Lindsey Graham, aliado del presidente Donald Trump, murió este sábado a los 71 años tras una "enfermedad breve y repentina", según un comunicado publicado en su cuenta oficial de X.
"En la noche del sábado 11 de julio, el senador de Estados Unidos Lindsey Graham falleció a causa de una enfermedad breve y repentina", informó la oficina del senador republicano por Carolina del Sur, indicando que "su familia agradece las oraciones en estos momentos y pide privacidad durante este período increíblemente difícil".