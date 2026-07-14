España baila a Francia y se mete en su segunda final mundialista

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 14 de julio, 2026

España, último campeón de la Eurocopa, se clasificó para la final del Mundial 2026 al vencer con contundencia a Francia este martes en Arlington, cerca de Dallas, y el domingo se enfrentará con el vencedor del partido que jugarán Argentina e Inglaterra el miércoles en Atlanta.

Con una extraordinaria defensa que desactivó por completo el poderoso y temido ataque francés, que hasta ahora había maravillado en el torneo y que se quedó sin un sólo disparo al arco de Unai Simón, España se llevó el triunfo gracias a los goles de Mikel Oyarzabal (22', de penal) y Pedro Porro (58'), además de una grandilocuente exhibición del mediocampo conformado por Rodri Hernández, Fabián Ruíz y Dani Olmo, una de las figuras el cotejo.

Es el quinto tanto en el torneo de Oyarzabal, que iguala la máxima cantidad de goles de un español en un Mundial, un récord que comparte ahora con Emilio Butragueño (México 1986) y David Villa (Sudáfrica 2010).

También es la tercera victoria consecutiva de España contra su Francia, tras las semifinales de la Eurocopa 2024 (2-1) y de la Liga de Naciones el año pasado (5-4). En los tres cotejos, incluyendo el de hoy, el equipo del seleccionador Luis De La Fuente fue amplio dominador sobre el conjunto galo, que ha sufrido en demasía ante La Furia Roja y su juego de toque, ritmo bajo y de constantes asociación y giros.

El error se paga caro



A estas alturas de la competición, cualquier error se paga caro y eso lo sufrió el lateral francés Lucas Digne. Tras unos primeros minutos de tanteo por parte de ambos equipos, un centro de Marc Cucurella desde la izquierda trató de controlarlo Digne, sin darse cuenta que Lamine Yamal llegaba por detrás. En lugar de la pelota pateó al extremo español.

Penalti para España y Mikel Oyarzabal, un consumado especialista desde los once metros, convirtió la apertura.

Por primera vez en el torneo, Francia se veía por detrás en el marcador y obligada a dar un paso al frente para igualar. Y, además, poco después perdió a su mejor defensa, William Saliba, por lesión muscular.

Francia acusó el doble golpe y estuvo muy cerca de encajar un segundo gol antes descanso: en la mejor acción de ataque de la Roja, Lamine Yamal y Dani Olmo hicieron una pared al borde del área y Dayot Upamecano metió la punta de la bota para evitar que Fabián Ruiz rematara el centro del extremo.

España controló muy bien en la primera parte a los cuatro jugadores ofensivos de Francia, que habían maravillado hasta ahora en el torneo: Barcola fue por momentos el más activo, Mbappé tuvo alguna carrera y tanto Olise como Dembélé participaron muy poco. Pero quedaban, al menos, otros 45 minutos.

Porro goleador; Mbappé ofuscado

La segunda parte comenzó con la misma sintonía. Los primeros cambios de Deschamps (Koné y Doué por Tchouaméni y Barcola) no surtieron el efecto deseado y llegó la sentencia de España en otra pared de Dani Olmo, esta vez con Pedro Porro y el lateral del Tottenham superó en el mano a mano a Maignan (58').

Francia estaba obligada a arriesgar y Mbappé trató de echarse al equipo a la espalda. En el minuto 65 disparó el primer chut entre palos de los Bleus, Simón desvió a córner (en las estadísticas oficiales no constó como disparo a portería), y tres más tarde lo volvió a probar desde la frontal, pero tocó en Cucurella y se perdió por la línea de fondo.

Pero cuando el capitán de los Bleus quiso despertar a su equipo, ya era tarde. Los aficionados españoles ya celebraban la clasificación a la final con gritos de "¡Olé, olé!" a cada pase de la Roja. El resumen del partido quedó perfectamente ejemplificado en el final: con España tocando y haciendo correr a Francia, Mbappé fue, ofuscado, a buscar a Unai Simón, que quiso hacer un poco de tiempo. El delantero del Real Madrid, sin buscar la pelota, fue a pegar una patada al arquero español, ganándose la tarjeta y el silbido de la afición española.

Anatomía de una España finalista e histórica

Con la victoria, España se clasificó para la segunda final mundialista de su historia. La primera acabó con la única estrella que luce la Roja, gracias al recordado tanto de Andrés Iniesta en el minuto 116 (en la prórroga) contra Países Bajos en Sudáfrica 2010.

De hecho, el recorrido de la Roja en este Mundial tiene muchas similitudes con el de hace 16 años: un primer resultado adverso (derrota 1-0 contra Suiza entonces por empate 0-0 ante Cabo Verde en esta edición) para ir mejorando durante el torneo, gracias a la posesión de la pelota y una gran defensa (un sólo gol concedido en todo el campeonato, en cuartos contra Bélgica).

Sin embargo, a diferencia de aquella vez, España ha cambiado mucho el XI. Por ejemplo, Fabián Ruíz y Dani Olmo se ganaron la titularidad conforme avanzó el torneo; y hoy ambos son piezas inamovibles a pesar de que en el banquillo hay futbolistas de la talla de Mikel Merino y Pedri.

Asimismo, la estrella española Lamine Yamal, clave hoy para el triunfo de su equipo por el penal ganado en la primera etapa, ha ido mejorando su condición física y apunta a la final con todas sus fuerzas. Hoy, si bien no marcó, dejó 4-5 jugadas de fenómeno, incluyendo un gol anulado, varias paredes y algunas gambetas contra Digne o Theo Hernández.

La cita segura para España es el domingo en el MetLife Stadium, en East Rutherford, en las afueras de Nueva York, donde el conjunto rojo tendrá la ocasión de colocarse una segunda estrella en el pecho.

Francia, en cambio, se va a casa decepcionada, después de intimidar al mundo, dejando una participación peor que en Qatar 2022, cuando perdió la final ante Argentina, y que en 2018, cuando se alzó con el título. Es probable que los franceses también vean como su histórico DT Didier Deschamps deje el seleccionado tras 14 años de gestión. Zinedine Zidane es uno de los hombres que apunta a tomar las riendas de los Bleus.

España ahora solo tiene que esperar por Argentina o Inglaterra. El primero, es uno de los mejores equipos de la historia de las selecciones, pues ha ganado los últimos cuatro títulos que disputó (dos copas américas, un Mundial y una finalísima) y el segundo un viejo conocido que ya venció en la final de la última Euro.

Con información de AFP