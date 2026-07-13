Una ola de calor alcanza su punto máximo en el oeste y norte mientras aumenta el riesgo de inundaciones repentinas en el sur
Las precipitaciones más fuertes se concentrarán entre el lunes y el martes en la costa central del Golfo de México y el centro de Texas, donde la humedad procedente del Golfo permanecerá asociada al extremo de un frente estacionario.
Una intensa ola de calor alcanzará su punto máximo entre este lunes y el martes en amplias zonas del oeste y norte del país, donde podrían registrarse temperaturas récord, mientras que las fuertes lluvias y el riesgo de inundaciones repentinas se desplazarán hacia la costa central del Golfo de México y el centro de Texas, según el Centro de Predicción Meteorológica (WPC) del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).
El organismo informó que un sistema de alta presión en niveles altos de la atmósfera, reforzado por una vaguada que avanza hacia el noroeste del Pacífico, favorecerá un episodio de calor anómalo desde la Gran Cuenca hasta las Grandes Llanuras del Norte.
Las temperaturas máximas superarán con frecuencia los 38 °C (100 °F) en esa franja del país.
Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, hacer pausas frecuentes y limitar las actividades al aire libre siempre que sea posible. Aunque un frente frío llevará aire ligeramente más fresco desde el noroeste del Pacífico hacia Montana, el calor extremo persistirá en las Grandes Llanuras del Norte hasta mediados de semana.
Para el lunes, el riesgo de inundaciones disminuirá en la región del Atlántico Medio, aunque seguirán siendo posibles aguaceros intensos en sectores del sureste del país.
Las lluvias
El organismo advirtió que, a medida que se acumulen varios días consecutivos de lluvias intensas, aumentará el potencial de inundaciones repentinas significativas el miércoles en zonas del oeste y centro de Texas, por lo que instó a seguir las próximas actualizaciones del pronóstico.
Más al oeste, el ingreso de humedad monzónica favorecerá un incremento de las tormentas vespertinas sobre sectores de la Gran Cuenca y la región Intermontañosa, con posibilidad de inundaciones repentinas aisladas y tiempo severo al menos hasta mediados de semana.