Taylor Swift y Travis Kelce pagaron $160.000 a Nueva York para casarse

Publicado por AFP 11 de julio, 2026

Taylor Swift pagó 160.000 dólares a la ciudad de Nueva York para cubrir los gastos derivados de su boda, celebrada la semana pasada en el Madison Square Garden de Manhattan, dijo el viernes el alcalde Zohran Mamdani.

La boda entre la estrella del pop y el jugador de fútbol americano Travis Kelce, que tuvo lugar el 3 de julio, reunió a cientos de celebridades y requirió un amplio despliegue de agentes de policía que cerraron las calles alrededor del enorme recinto.

"Taylor Swift ya ha pagado el costo del permiso que se tramitó, que fue de más de 160.000 dólares", dijo Mamdani a periodistas, cuando le preguntaron si la cantante reembolsaría a la ciudad las horas extra de la policía relacionadas con la ceremonia.

El costo total del evento se desconoce, pero la revista Forbes calculó que superó los 20 millones de dólares.

La pareja también donó 26 millones de dólares a varias organizaciones benéficas, especialmente de Nueva York y Kansas, donde juega el atleta.