Dos muertos y al menos cuatro heridos en un tiroteo en Toronto

Publicado por Williams Perdomo 12 de julio, 2026

Dos personas murieron y al menos otras cuatro resultaron gravemente heridas en un tiroteo ocurrido el sábado en un festival de salsa que congregó a miles de personas en Toronto, según informó la policía canadiense.

Los investigadores dijeron que "hubo un intercambio de disparos entre dos individuos y se recuperaron dos armas de fuego".

Hicieron hincapié en el peligro que el aparente ajuste de cuentas podría haber supuesto para las más de 13.000 personas que asistían al festival de música latina.

"Dos hombres han sido declarados muertos" y "otras cuatro personas han sido trasladadas a hospitales locales con heridas graves", dijo el subjefe de policía de Toronto, Frank Barredo.

La policía se había referido inicialmente a un "tirador activo", pero "ese no parece ser el caso", dijo Barredo.

Al ser preguntado por los autores, no descartó que pudieran haber estado implicadas más personas que las dos mencionadas. "Hasta el momento no se han producido detenciones", dijo Barredo.