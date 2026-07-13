El actor Josh Grisetti, referente de Broadway y de The Marvelous Mrs. Maisel, murió a los 44 años

Publicado por Williams Perdomo 13 de julio, 2026

El actor, director y profesor de teatro musical Josh Grisetti falleció el viernes 10 de julio a los 44 años. La noticia fue confirmada posteriormente por el actor Rob McClure, compañero de reparto y amigo personal, quien comunicó que Grisetti murió por suicidio.

"Con el corazón destrozado comparto que el brillante Josh Grisetti se quitó la vida el viernes. No estoy preparado ni para intentar entenderlo. Mi corazón está con su esposa y su familia mientras afrontan esta realidad", escribió McClure en una publicación en Instagram.

El intérprete recordó algunos de los momentos más importantes que compartió con Grisetti, desde los años en los que interpretaron a dos hermanos sobre el escenario hasta su labor como docente al frente del programa de Teatro Musical de California State University, Fullerton. También reveló que fue el padrino de su boda.

"Mi esposa Maggie y yo estamos completamente devastados. Comunidades de todo el mundo nunca volverán a ser las mismas sin él. Te queremos, Josh. Es una pérdida cataclísmica", añadió McClure, quien señaló que la información sobre el memorial se comunicará más adelante.

Grisetti era conocido entre el público televisivo por su papel recurrente como Ralph Emerson en la quinta y última temporada de The Marvelous Mrs. Maisel, donde participó en ocho episodios. En Broadway destacó por sus interpretaciones en los musicales Something Rotten! e It Shoulda Been You, además de desarrollar una extensa carrera en producciones teatrales y proyectos cinematográficos.

Además de su trayectoria como actor, dedicó una parte importante de su carrera a la enseñanza. Fue responsable del programa de Teatro Musical de California State University, Fullerton, después de impartir clases de interpretación, teatro musical y gestión teatral en Fullerton College y Loyola Marymount University.