La nueva política del ICE suspende la mayoría de las paradas de vehículos en todo el país, tras los tiroteos ocurridos en Maine y Houston

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) restringió este martes las paradas de vehículos por parte de sus agentes como parte de la operación federal de deportación a nivel nacional, tras que agentes del ICE mataran a tiros a dos conductores en una semana.

El cambio de política está siendo difundido por varios medios de comunicación, entre ellos Fox News.

En virtud de la nueva política, el ICE solo realizará controles de vehículos a aquellos considerados objetivos clave, como las personas con antecedentes penales por delitos violentos.

El lunes, un agente de ICE mató a tiros a un conductor en Biddeford, Maine. Según las informaciones, la víctima era un ciudadano colombiano de 26 años. Sin embargo, hasta el martes por la tarde, aún no estaba claro si él era el objetivo de la orden de detención.

El 7 de julio, un agente de ICE disparó a Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años y de origen mexicano, durante un control de tráfico.

En ambos casos, las autoridades federales alegan que la víctima utilizó su vehículo de una forma que puso en peligro la seguridad y la vida de los agentes.

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