Un evento de la UFC, drones explosivos y ocho detenidos: los nuevos detalles del presunto ataque a Trump

Publicado por Diane Hernández 10 de julio, 2026

Las autoridades detuvieron a un octavo sospechoso vinculado al presunto complot para perpetrar un ataque durante el espectáculo de artes marciales mixtas (MMA) celebrado el pasado 14 de junio en la Casa Blanca con motivo del 80.º cumpleaños del presidente Donald Trump.

El Departamento de Justicia informó que el arrestado fue identificado como Chandler D. Scaggs, de 21 años y residente de Virginia Occidental. Según las autoridades, fue detenido esta semana y habría sido designado para actuar como uno de los francotiradores durante el ataque que, presuntamente, buscaba asesinar a varias de las principales figuras políticas y empresariales presentes en el evento.

Un plan para atacar a altos funcionarios

Con esta captura, ya son ocho los detenidos en una investigación que se instruye en un tribunal del estado de Ohio, informó la AFP.

De acuerdo con la acusación, los sospechosos enfrentan cargos por conspirar para asesinar al presidente de Estados Unidos, al vicepresidente JD Vance, a otros altos funcionarios federales, al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al empresario Elon Musk, además de otros objetivos considerados de alto perfil.

Así sería el ataque

Según la investigación, el plan contemplaba lanzar drones cargados con explosivos en las inmediaciones del recinto donde se desarrollaba el espectáculo de MMA para provocar el caos y obligar a evacuar a los asistentes.

En medio de la confusión, varios francotiradores abrirían fuego contra las autoridades e invitados de alto nivel que acudieran al evento.

El Departamento de Justicia señaló que las detenciones realizadas antes de la celebración del espectáculo permitieron frustrar el presunto atentado antes de que pudiera ejecutarse.

Una investigación que sigue creciendo Las primeras detenciones fueron anunciadas el 16 de junio, cuando las autoridades arrestaron a cinco hombres, de entre 19 y 32 años, en los estados de California, Nebraska y Misuri.

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​Posteriormente, a finales de junio, el FBI capturó a otros dos sospechosos en Washington y Misuri. Con el arresto de Scaggs, el número de acusados asciende a ocho.

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​Todos fueron imputados conjuntamente dentro de la misma causa judicial.

El evento reunió a miles de invitados

El objetivo del supuesto ataque era la función Freedom 250, organizada por la UFC en los jardines de la Casa Blanca para conmemorar el 80.º cumpleaños del presidente Donald Trump.

Al espectáculo asistieron más de 4.000 invitados, entre ellos el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, cuya compañía poseía los derechos exclusivos de transmisión del evento.

Las autoridades estadounidenses mantienen abierta la investigación para determinar si existen más personas involucradas en la planificación del presunto atentado.