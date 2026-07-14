El insólito souvenir que Erling Haaland se llevó del Mundial: un mapache disecado y un puñado de recuerdos texanos

Publicado por Diane Hernández 14 de julio, 2026

No todos los días una estrella del futbol mundial convierte un souvenir en un fenómeno viral. Pero si alguien podía hacerlo era Erling Haaland.

Tras la participación de Noruega en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el goleador fue captado a su llegada a Oslo con un objeto que rápidamente acaparó las conversaciones en redes sociales: un mapache disecado sosteniendo una botella de whisky.

La escena dio la vuelta al mundo y despertó una pregunta inevitable: ¿de dónde había salido aquel extravagante recuerdo?

El famoso mapache de Haaland

De acuerdo con People y Business Insider, el peculiar artículo fue adquirido en Wild Bill's Western Store, una histórica tienda de artículos western ubicada en Dallas, Texas.

El producto, conocido comercialmente como 'Whiskey Raccoon', consiste en un mapache disecado que sostiene una botella de licor y tiene un precio aproximado de 750 dólares.

La imagen de Haaland cargando el singular souvenir se viralizó casi de inmediato, alimentando cientos de memes, comentarios y publicaciones en distintas plataformas.

"Me siguió hasta casa"

El propio delantero alimentó la conversación con su característico sentido del humor.

En sus redes sociales publicó una fotografía del famoso mapache acompañada del mensaje: "It followed me home" ("Me siguió hasta casa").

La frase terminó convirtiéndose en parte de la historia y multiplicó el interés por conocer el origen del curioso objeto.

No fue su única compra

Según reportó Business Insider, Haaland aprovechó su visita a Dallas para llevarse varios recuerdos muy al estilo del oeste estadounidense.

Entre ellos destacan sombreros vaqueros, botas cowboy, hebillas de cinturón y una camiseta con la frase "Y'all Can Kiss My Dallas".

La propia tienda compartió imágenes del futbolista durante su visita y agradeció públicamente que eligiera sus productos.