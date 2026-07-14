El poder latino dice presente en el Juego de las Estrellas de la MLB 2026

Publicado por Williams Perdomo 14 de julio, 2026

El Juego de Estrellas de las Grandes Ligas volverá a tener un marcado acento latino. Este martes 14 de julio, el Citizens Bank Park de Filadelfia será escenario de la edición 96 del Clásico de Media Temporada, con 18 jugadores de origen latino repartidos equitativamente entre los rósters de la Liga Americana y la Liga Nacional. La lista oficial de convocados incluye representantes de República Dominicana, Venezuela, Cuba, Panamá, Curazao y Perú, reflejo de la influencia que el béisbol latinoamericano sigue ejerciendo en la MLB.

La Liga Americana contará con nueve representantes latinos, entre ellos el antesalista dominicano Junior Caminero (Rays), el bateador designado cubano Yordan Álvarez (Astros), el relevista cubano Aroldis Chapman (Red Sox), el venezolano Willson Contreras (Red Sox), además de Miguel Vargas, Randy Arozarena, Yandy Díaz, Nick Martínez y Ceddanne Rafaela.

La Liga Nacional también tendrá nueve jugadores de raíces hispanas. Sobresalen el dominicano Juan Soto (Mets), el venezolano William Contreras (Brewers), el tres veces campeón bate Luis Arráez (Giants), el panameño Iván Herrera (Cardinals), el cubano Andy Pages (Dodgers) y un sólido grupo de lanzadores integrado por los dominicanos Cristopher Sánchez y Jhoan Durán, el venezolano Eduardo Rodríguez y Jesús Luzardo, nacido en Perú y criado en Venezuela.

Cuatro nombres para seguir

Juan Soto volverá a ser una de las principales atracciones del encuentro. El jardinero dominicano de los Mets fue elegido nuevamente como titular de la Liga Nacional y buscará ampliar su protagonismo en uno de los escenarios más importantes de la temporada.

Otro de los focos estará sobre Yordan Álvarez. El poderoso bateador de los Astros fue seleccionado como bateador designado titular de la Liga Americana y llega como uno de los grandes referentes ofensivos del circuito.

Entre las nuevas figuras destaca Junior Caminero. El antesalista dominicano de los Rays fue elegido como tercera base titular de la Liga Americana, consolidando su ascenso entre las jóvenes estrellas de las Grandes Ligas.