España: condenan al hermano del presidente Pedro Sánchez por prevaricación

Publicado por Alejandro Baños 14 de julio, 2026

La justicia española condenó a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación para ejercer un puesto público por incurrir en un delito de prevaricación.

Miguel Ángel Gallardo, antiguo líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la región de Extremadura e implicado en el caso del hermano del presidente, recibió la misma condena, igual que otras nueve personas.

Una corte inferior emitió su fallo este martes después de comprobar que Sánchez recibió un trato privilegiado para obtener un puesto laboral público, condenándolo "a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público" y votar "por tiempo de nueve años", como "autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa".

"Esta práctica poco ética daña la salud democrática, fomenta la corrupción y la desigualdad de oportunidades", añadieron los magistrados en su fallo.

Sin embargo, la corte eximió al hermano del presidente del delito de tráfico de influencias por el que también se le investigaba y por el que hubiese sido condenado a pena de prisión.

Este caso es uno de los escándalos judiciales abiertos que rodean al presidente del Gobierno de España y a su círculo más cercano. Su esposa, Begoña Gómez, será juzgada tras ser acusada de cuatro delitos relacionados con el uso de fondos públicos para sus intereses privados.

Anteriormente, quienes fueran dos de los más estrechos colaboradores de Sánchez dentro del PSOE, el exministro de Transporte José Luis Ábalos y el exsecretario de Organización del partido Santos Cerdán —además de Koldo García, socio del primero de ellos—, también fueron condenados por constituir y liderar una organización criminal. El primero de ellos cumple una condena de más de 24 años de prisión, mientras que el otro permanece en libertad condicional.

Otro que fue condenado fue Álvaro García Ortiz, nombrado fiscal general por Sánchez, a una inhabilitación de dos años por filtrar secretos para perjudicar a la oposición, concretamente a la presidenta de la región de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Vinculado al presidente, también está siendo investigada Leire Díez, exmiembro del PSOE. Conocida como La Fontanera, la justicia la imputó en julio de 2025 por los delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Por último está José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente del Gobierno está imputado por tráfico de influencias y blanqueo de capitales, entre otros delitos.