Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

La inflación se desacelera a 3,5% en junio por la baja en precios de la gasolina

El índice de precios al consumidor (IPC) fue de 3,5% en medición interanual, frente a 4,2% registrado en mayo, indicó el Departamento del Trabajo.

La inflación se situó en el 4,2% interanual en mayo

La inflación se situó en el 4,2% interanual en mayodpa Picture-Alliance via AFP.

Williams Perdomo
Publicado por
Williams Perdomo

La inflación se desaceleró más de lo esperado en junio, cuando los precios de la gasolina bajaron momentáneamente por un posible acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, según cifras del Gobierno publicadas el martes.

El índice de precios al consumidor (IPC) fue de 3,5% en medición interanual, frente a 4,2% registrado en mayo, indicó el Departamento del Trabajo.

Estos datos son claramente mejores de lo que esperaban los inversionistas. Este retroceso se debe en gran medida a la caída del precio de la gasolina (-9,7% en un mes), que había seguido a la distensión diplomática entre Washington y Teherán.

Pero desde entonces las hostilidades se han reanudado en el Golfo. Las cotizaciones mundiales del petróleo volvieron a subir, lo que augura una próxima alza de los precios en las gasolineras.

Recomendaciones

tracking