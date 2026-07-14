La inflación se desacelera a 3,5% en junio por la baja en precios de la gasolina

Publicado por Williams Perdomo 14 de julio, 2026

La inflación se desaceleró más de lo esperado en junio, cuando los precios de la gasolina bajaron momentáneamente por un posible acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, según cifras del Gobierno publicadas el martes.

El índice de precios al consumidor (IPC) fue de 3,5% en medición interanual, frente a 4,2% registrado en mayo, indicó el Departamento del Trabajo.

Estos datos son claramente mejores de lo que esperaban los inversionistas. Este retroceso se debe en gran medida a la caída del precio de la gasolina (-9,7% en un mes), que había seguido a la distensión diplomática entre Washington y Teherán.

Pero desde entonces las hostilidades se han reanudado en el Golfo. Las cotizaciones mundiales del petróleo volvieron a subir, lo que augura una próxima alza de los precios en las gasolineras.