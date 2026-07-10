Comienza el Florida Python Challenge: estas son las reglas

Publicado por Alejandro Baños 10 de julio, 2026

Con el objetivo de proteger la fauna nativa salvaje, este viernes comienza uno de los eventos medioambientales más peculiares del país. Hasta el 19 de julio se celebra el Florida Python Challenge, un concurso anual en el que cientos de cazadores profesionales y aficionados se adentran en los Everglades para capturar y eliminar el mayor número de pitones de Birmania, la principal especie invasora de la zona.

Para concursar, los participantes tuvieron que abonar una cuota de 25 dólares, independientemente de la categoría en la que se inscribiesen: principiante o profesional. Durante el evento, cada uno de ellos deberá respetar una serie de reglas establecidas por los organizadores.

Reglas para participar en el Florida Python Challenge

Las reglas para competir en el Florida Python Challenge son las siguientes:

"Los participantes deberán llevar consigo una copia impresa o digital del correo electrónico de notificación de inscripción durante la competición".

"Los menores de 18 años deben ser inscritos por sus padres o tutores legales. Asimismo, deben estar acompañados por un adulto inscrito durante la competición. Los padres o tutores legales asumen toda la responsabilidad por la participación de sus hijos".

"Solo las pitones birmanas que hayan sido retiradas de las sedes de la competición durante el Florida Python Challenge serán consideradas ejemplares válidos para participar en el concurso".

"El uso de armas de fuego para cazar pitones está prohibido durante esta competición".

"El uso de perros u otros animales para buscar, capturar o matar pitones está prohibido para los participantes durante esta competición".

"Las pitones capturadas por los principiantes deben ser sacrificadas humanitariamente de inmediato en el lugar de la captura. Los participantes principiantes no pueden transportar pitones vivas en ningún momento".

"Las pistolas de aire comprimido y los pernos cautivos pueden utilizarse para sacrificar pitones de forma humanitaria a cualquier hora del día o de la noche".

"Los participantes serán descalificados si matan una serpiente autóctona o dañan, destruyen o extraen huevos de una especie autóctona".

"Está prohibido cazar pitones con una carabina de aire comprimido en, desde o a través de diques o la franja de derecho de paso de las carreteras".

"Por la noche, se puede utilizar luz artificial, como linternas y faros frontales, para ayudar a localizar y capturar pitones".

"Los cadáveres de pitones deben mantenerse refrigerados o congelados y entregarse en el puesto de control del Florida Python Challenge más cercano y accesible, dentro de las 24 horas posteriores a su captura".

"Los principiantes deben cumplir con los requisitos para vehículos todoterreno que se aplican al público en general".

"El uso de drones/sistemas de aeronaves no tripuladas está prohibido".

"Para filmar con fines comerciales en el Área de Manejo de Vida Silvestre Big Cypress y el Parque Nacional Everglades, es posible que se requiera un permiso del Servicio de Parques Nacionales antes de realizar estas actividades".

"Las actividades comerciales en el Área de Manejo de Vida Silvestre Big Cypress y el Parque Nacional Everglades, incluyendo recorridos y servicios de guía, requieren una Autorización de Uso Comercial del Servicio de Parques Nacionales (NPS) antes de realizarlas".

"Está prohibido estacionar o conducir aerodeslizadores u otros vehículos en islas de árboles o en la vegetación circundante. También está prohibido cortar, dañar o extraer cualquier recurso natural, artificial o cultural, incluyendo la tala de vegetación en las islas de árboles".

"Las pitones birmanas atropelladas no pueden participar en el concurso".

"Para capturar pitones birmanas a mano, se pueden utilizar ganchos, pinzas, bolsas, varas con lazo y herramientas no motorizadas de mango largo".

"Queda prohibido el uso de trampas, cebos, explosivos, productos químicos, humo y herramientas motorizadas para capturar pitones".

¿Quién ganó el año pasado?

El ganador del concurso percibirá 10.000 dólares, mismo premio que le entregaron a Taylor Stanberry tras triunfar en la edición del año pasado. Capturó 60 pitones de Birmania.