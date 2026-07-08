El uso de medicamentos GLP-1 para adelgazar se dispara en el país

Publicado por Williams Perdomo 8 de julio, 2026

Los medicamentos GLP-1 para la pérdida de peso han pasado en pocos años de ser una opción relativamente minoritaria a convertirse en un fenómeno sanitario de gran alcance en el país. Según un nuevo informe de Gallup, el 11% de los adultos estadounidenses utiliza actualmente alguno de estos tratamientos para adelgazar, casi cuatro veces más que el 3% registrado en 2024.

El crecimiento también se refleja en el uso acumulado. Un 15% de los adultos afirma haber tomado alguna vez medicamentos como la semaglutida o la tirzepatida para perder peso, nueve puntos porcentuales más que hace dos años. Paralelamente, el conocimiento de estos tratamientos es ya prácticamente universal: el 91% de la población dice conocerlos, frente al 80% en 2024.

Los datos proceden del Índice Nacional de Salud y Bienestar de Gallup, elaborado a partir de una encuesta realizada entre finales de mayo y principios de junio de 2026 a más de 5.000 adultos estadounidenses.

La obesidad baja tras alcanzar máximos históricos

El aumento del uso de los GLP-1 coincide con una tendencia que los investigadores consideran especialmente relevante: la reducción de la obesidad en la nación.

Después de alcanzar un máximo histórico del 39,9% en 2022, la tasa de obesidad entre los adultos ha descendido hasta el 36,4% en lo que va de 2026. Gallup señala que existe una correlación inversa entre ambos fenómenos: a medida que aumenta el uso de estos medicamentos, disminuye la prevalencia de la obesidad.

En cambio, la diabetes muestra un comportamiento diferente. Tras quince años de crecimiento gradual, la proporción de estadounidenses diagnosticados con esta enfermedad se ha estabilizado desde 2023. Según Gallup, este comportamiento es coherente con una reducción de la obesidad, ya que una menor incidencia del sobrepeso puede frenar la aparición de nuevos casos, aunque no reduce el número de personas que ya conviven con la enfermedad.

Los medicamentos de marca siguen dominando

Aunque el mercado continúa liderado por los medicamentos de marca, están apareciendo nuevas alternativas más económicas.

El 68% de quienes utilizan actualmente un GLP-1 consume versiones comerciales como Ozempic o Wegovy, mientras que el 19% recurre a preparados elaborados en farmacia o formulaciones personalizadas. Un 12% reconoce no saber con certeza qué tipo de medicamento está utilizando.

Pese al predominio de las marcas comerciales, las diferencias en la eficacia percibida son reducidas. El 74% de los usuarios de medicamentos de marca considera que el tratamiento es eficaz o extremadamente eficaz, frente al 77% entre quienes utilizan preparados magistrales.

El precio impulsa el cambio hacia los preparados magistrales

Uno de los hallazgos más destacados del informe es el creciente desplazamiento hacia las versiones preparadas en farmacia.

Más de un tercio (35%) de quienes actualmente utilizan preparados magistrales había comenzado previamente con un medicamento de marca. En sentido contrario, solo el 10% de los usuarios de marcas comerciales había utilizado antes una formulación magistral.