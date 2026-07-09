Un hombre de Maryland es condenado a 15 años de prisión por intentar proporcionar apoyo material al ISIS

Publicado por Williams Perdomo 9 de julio, 2026

Un hombre de Maryland fue condenado a 15 años de prisión por intentar proporcionar apoyo material al grupo terrorista Estado Islámico (ISIS). Así lo informó este miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Michael Sam Teekaye Jr., de 22 años, recibió una sentencia de 15 años de cárcel, seguida de libertad supervisada de por vida, tras declararse culpable de intentar proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada.

Según las autoridades, Teekaye reveló a un agente encubierto sus planes de viajar a África para unirse al ISIS como combatiente y manifestó que, si no lograba hacerlo, contemplaba llevar a cabo un ataque en Estados Unidos contra personas judías y quienes apoyaran a Israel.

De acuerdo con los documentos judiciales, entre marzo y abril de 2023, Teekaye sostuvo varias conversaciones con un agente encubierto, a quien dijo que había investigado edificios vinculados con el apoyo a Israel y que había considerado cómo "asesinar a miembros clave o a cualquier persona involucrada".

La investigación también determinó que entre mayo y junio de 2024 compró municiones y tiempo de práctica en un campo de tiro en Severn, Maryland, entrenamiento que posteriormente describió como parte de su preparación. En julio de ese año intentó adquirir un rifle Kalashnikov K-9 de 9 milímetros, pero la compra fue rechazada porque se encontraba en libertad condicional por un caso penal estatal.

Entre agosto y octubre de 2024, Teekaye informó al agente encubierto que había establecido contacto con un combatiente somalí del ISIS para organizar su viaje a Somalia. Según el Departamento de Justicia, recibió una visa electrónica para Etiopía y boletos de avión con un itinerario que contemplaba salir el 14 de octubre desde el Aeropuerto Internacional de Baltimore/Washington hacia Estambul, con escala en Londres.

Cuatro días antes del viaje, envió una fotografía de sí mismo con una máscara negra y un machete, acompañada del mensaje: "Victoria o shahada (martirio)… o lo haces aquí o allá, o en ambos lugares". Posteriormente confirmó al agente que seguía decidido a unirse al ISIS.

El 14 de octubre de 2024, agentes del FBI lo arrestaron en el aeropuerto BWI después de que pasara los controles de seguridad. Tras su detención, las autoridades aseguran que Teekaye afirmó que continuaría con la yihad cuando recuperara su libertad y amenazó con matar a agentes y soldados estadounidenses. Durante el arresto también pateó y escupió a uno de los agentes federales.

El registro de su teléfono celular, autorizado por una orden judicial, reveló múltiples búsquedas relacionadas con personas y organizaciones judías e israelíes en el condado de Howard, así como consultas en internet sobre cómo entrar a robar en una vivienda y cómo escapar después de cometer un asesinato. Un rabino que figuraba entre las personas buscadas presentó una declaración de impacto durante la audiencia de sentencia.