¿Está por llegar uno de los fenómenos de El Niño más intensos de la historia?

Publicado por Diane Hernández 9 de julio, 2026

El fenómeno climático de El Niño se ha fortalecido durante el último mes y tiene altas probabilidades de convertirse en uno de los episodios más intensos desde que existen registros, según la más reciente actualización del Centro de Predicción del Clima (CPC) de Estados Unidos.

El organismo informó que existe un 81 % de probabilidad de que entre octubre y diciembre de 2026 se desarrolle un evento de El Niño "muy fuerte", categoría que corresponde a anomalías de al menos 2,0 grados Celsius por encima del índice de referencia y que lo situaría entre los más grandes registrados desde 1950.

Además, el CPC estima en un 97 % la probabilidad de que el fenómeno se mantenga hasta comienzos de la primavera boreal de 2027 (otoño austral).

¿Qué trae El Niño?

Actualmente, la temperatura de la superficie del mar en la región Niño 3.4, una zona clave del Pacífico ecuatorial para medir la intensidad del fenómeno, se ubica 1,2 °C por encima del promedio. De acuerdo con el informe, el calentamiento de las aguas subsuperficiales y los cambios observados en los patrones de viento y presión atmosférica confirman que el sistema océano-atmósfera continúa intensificándose.

El Niño se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental, lo que altera los patrones de circulación atmosférica y modifica el comportamiento del clima en distintas regiones del mundo.

Entre sus efectos más comunes figuran condiciones más secas en Australia, temporadas más lluviosas en el sur de Estados Unidos y África Oriental, así como un aumento de las temperaturas medias globales.