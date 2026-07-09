Murió Bonnie Tyler, cantante de 'Total Eclipse of the Heart'

Bonnie Tyler, en un concierto en Berlín (Alemania) en 2023 dpa Picture-Alliance via AFP .

Publicado por Alejandro Baños 9 de julio, 2026

La artista Bonnie Tyler, conocida por su éxito 'Total Eclipse of the Heart' (1983), murió este jueves en un hospital de Portugal a los 75 años.

Fue su familia la que confirmó su fallecimiento.

"Bonnie falleció de manera inesperada anoche en un hospital de Portugal a causa de la enfermedad por la que la estaban tratando", informaron sus allegados.

Nacida en Galés en 1951, Tyler fue una de las voces más escuchadas en las décadas de 1970 y 1980.

Además de 'Total Eclipse of the Heart', la cantante deja un legado con otros éxitos como 'Holding Out for a Hero' (1984).

Representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión en 2013 con el tema 'Believe in Me'.