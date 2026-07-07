SpaceX entra al Nasdaq 100 menos de un mes después de su debut en Wall Street

Publicado por Williams Perdomo 7 de julio, 2026

Menos de un mes después de su salida a bolsa en Wall Street, SpaceX de Elon Musk se incorporó al Nasdaq 100 este martes, un movimiento con el que las acciones de la empresa pasaron a los portafolios de fondos jubilación de estadounidenses.

SpaceX cotiza desde el 12 de junio en Wall Street, y desde este martes integra el índice Nasdaq, que recientemente cambió sus normas.

Grandes compañías ahora se pueden sumar al índice después de solo 15 días de cotización, en vez de los tres meses que solía tomar. Así, SpaceX se convierte en la incorporación más rápida a un gran índice después de su oferta pública inicial.

Cerca de 1,4 billones de dólares están en fondos vinculados al índice. Estos hacen parte de la mayoría de los planes de jubilación 401(k), una cuenta de inversión con beneficios fiscales que es pilar del ahorro individual en Estados Unidos.

"Todos y cada uno de esos fondos tuvieron que comprar SPCX. No porque un gestor de cartera tomara una decisión a su manera... sino porque así lo dictaba el reglamento del índice", dijo Mark Malek de Siebert Financial.