La industria audiovisual perdió 3.600 empleos en junio mientras Hollywood enfrenta nuevos desafíos

Publicado por Diane Hernández 7 de julio, 2026

Las industrias del cine y la grabación de sonido en el país perdieron aproximadamente 3.600 puestos de trabajo durante junio, de acuerdo con los datos más recientes publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales (Bureau of Labor Statistics, BLS). La cifra sitúa el empleo conjunto del sector en 321.700 trabajadores, en un contexto de desaceleración del mercado laboral y de creciente preocupación por el futuro de la producción audiovisual en California.

El informe mensual del BLS muestra que la economía estadounidense añadió 57.000 empleos en junio, una cifra inferior a la esperada por los analistas. El crecimiento se concentró en los sectores de servicios profesionales y empresariales, asistencia social y atención sanitaria, mientras que ocio y hospitalidad registraron pérdidas de empleo. Asimismo, el salario promedio por hora aumentó un 0,3 % respecto al mes anterior, hasta los 37,64 dólares, lo que representa un incremento interanual del 3,5 %.

En contraste con la caída del empleo en producción audiovisual, el segmento de radiodifusión y proveedores de contenidos incorporó alrededor de 1.400 puestos de trabajo, según el análisis de TheWrap basado en los datos oficiales del BLS.

Incertidumbre por la posible fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery

La actualización del empleo llega en un momento de incertidumbre para la industria, marcada por la propuesta de fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery (WBD), cuya operación continúa pendiente de las autorizaciones regulatorias y prevé cerrarse antes del 30 de septiembre.

Un informe preliminar del Departamento de Oportunidades Económicas del Condado de Los Ángeles advirtió que la operación, valorada en unos 110.000 millones de dólares, podría poner en riesgo cerca de 2.500 empleos en el condado de Los Ángeles y alrededor de 6.000 puestos de trabajo a nivel mundial.

El acuerdo también contempla mecanismos de compensación para los accionistas en caso de retrasos regulatorios y una importante indemnización si la transacción finalmente no recibe la aprobación necesaria, reflejando el elevado nivel de incertidumbre que rodea la operación.