Marco Rubio deporta a un violador laosiano al que Tim Walz había indultado

Publicado por Ben Whedon - Just The News 10 de julio, 2026

El secretario de Estado Marco Rubio ha intervenido para deportar a un extranjero laosiano a quien el gobernador Tim Walz, demócrata por Minnesota, había indultado por abuso sexual a un menor para evitar su expulsión del país.

Tue Lue Vang había sido condenado en 2006 por violar repetidamente a una menor. Walz le había indultado este año para evitar su expulsión del país. Pero Rubio intervino para revocar la situación legal de Vang y forzar su salida, según Fox News.

«Hace apenas unas semanas, un violador de menores extranjero quedó en libertad para volver a poner en peligro a los niños de Estados Unidos tras recibir un indulto del gobernador de Minnesota, Tim Walz», afirmó. «Tue Lue Vang admitió haber cometido crímenes atroces contra una niña de 10 años en Minnesota. Intentó pagar a su víctima para que guardara silencio y restó importancia a sus actos de abuso infantil calificándolos de “algo sin importancia”».

En aquel momento, Walz señaló que no creía que deportar a Vang a un país que no había visitado desde su infancia fuera a beneficiar a la comunidad.

«No veo cómo Minnesota va a ser más segura o mejor si el señor Vang es deportado a un país en el que no ha estado desde que era niño», declaró entonces. «No veo cómo beneficiaría eso a su familia, ni a los intereses económicos de nuestra región, donde contamos con un ciudadano que paga impuestos, genera empleo y lleva una vida libre de cualquier actividad delictiva».

Minnesota ha estado en el centro de las polémicas sobre la aplicación de la ley de inmigración desde principios de año, con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llegando en masa a la ciudad para tomar medidas drásticas contra la inmigración ilegal.

Las revelaciones independientes sobre un fraude a gran escala en las prestaciones sociales vinculado a la comunidad de expatriados somalíes en Minneapolis echaron más leña al fuego y Walz decidió no presentarse a la reelección.

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