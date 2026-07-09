Un juez federal impone una multa a otra magistrada por ayudar a un inmigrante ilegal a evadir al ICE

Publicado por Diane Hernández 9 de julio, 2026

La jueza del circuito del condado de Milwaukee, Hannah Dugan, fue condenada a pagar una multa de 5.000 dólares tras ser declarada culpable de ayudar a un inmigrante en situación irregular a abandonar el tribunal para evitar su detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en abril de 2025.

La sentencia fue dictada por el juez federal Lynn Adelman, quien justificó la sanción al considerar que Dugan, aunque actuó de forma equivocada, tomó una decisión impulsada por su desacuerdo con la aplicación de las leyes migratorias.

"El castigo debe ser proporcional al delincuente y no meramente al delito"

"Una persona que, por lo demás, es buena, pero que se sintió molesta por la aplicación de las leyes de inmigración en este país —una opinión ampliamente compartida— tomó una mala decisión en ese momento", afirmó Adelman durante la audiencia.

El magistrado, designado para el cargo por el expresidente Bill Clinton en 1997 y exlíder demócrata de la legislatura de Wisconsin, sostuvo además que "el castigo debe ser proporcional al delincuente y no meramente al delito".

La decisión judicial ha generado críticas entre quienes consideraban que el caso ameritaba una pena de prisión, tal como solicitaron los fiscales federales. Por su parte, la defensa de Dugan había pedido que la condena se limitara al tiempo que la jueza ya había permanecido bajo arresto.

Durante la audiencia, Dugan defendió su actuación y aseguró que nunca dejó de cumplir con su deber como servidora pública.

"Me han tachado tanto de delincuente como de héroe. Soy un funcionario público que simplemente intentaba hacer su trabajo", declaró según el informe citado por los medios.

Asimismo, manifestó su intención de regresar al servicio público y citó el Discurso de Gettysburg del presidente Abraham Lincoln para expresar su compromiso con la democracia y el servicio a la comunidad.