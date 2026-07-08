Hallan sin vida en Tailandia al influencer Connor Murphy

Publicado por Alejandro Baños 8 de julio, 2026

El influencer Connor Murphy fue hallado muerto en una zona residencial de lujo en el distrito de Bang Phli, ubicado en la provincia de Samut Prakan (Tailandia).

Murphy, conocido por sus videos sobre ejercicios físicos, tenía entre 31 y 32 años.

Según informó el medio de comunicación Fitness Volt, las autoridades tailandesas recibieron un aviso sobre un cuerpo que flotaba en un lago.

Al llegar, varios buzos rescataron el cuerpo e identificaron a la víctima e informaron a la Embajada de Estados Unidos en Bangkok.

El equipo forense realizó la autopsia y, en un principio, no se hallaron indicios de que hubiese sido asesinado.

Varios testigos dijeron que vieron a Murphy realizar movimientos extraños y tener un comportamiento poco común. Su novia aseguró que nunca había visto a la víctima consumir sustancias.

Murphy se hizo conocido en el mundo del fitness por subir videos de ejercicios físicos o de otros temas en varias de las principales plataformas, como YouTube. Algunas de sus publicaciones sobrepasaron las 500.000 visitas.