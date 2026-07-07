Cierran varias calles de Nueva York por el fallo estructural de un rascacielos

Publicado por Williams Perdomo 7 de julio, 2026

Los servicios de emergencia de Nueva York cerraron varias calles y evacuaron hoteles, oficinas y viviendas de Manhattan el martes después de que las columnas de un rascacielos en obras se doblaran, informaron los bomberos.

El edificio de 38 plantas que albergaba las sede de la farmacéutica Pfizer, cerca de la estación de trenes Grand Central y de la sede de la ONU, está siendo remodelado para convertir las oficinas en viviendas.

"A su llegada, unidades determinaron que dos columnas se doblaron en los pisos 21 y 22", dijo el Departamento de Bomberos de Nueva York en un comunicado.

"Pisos hundidos entre los niveles 21 y 26. Aproximadamente 40 unidades, 130 efectivos de bomberos y del Servicio Médico de Emergencias movilizados. No se han reportado lesiones hasta el momento".