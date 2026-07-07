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Cierran varias calles de Nueva York por el fallo estructural de un rascacielos

El edificio de 38 plantas que albergaba las sede de la farmacéutica Pfizer, cerca de la estación de trenes Grand Central y de la sede de la ONU, está siendo remodelado para convertir las oficinas en viviendas.

Imagen del edificio en Nueva York

Imagen del edificio en Nueva YorkAFP.

Williams Perdomo
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Williams Perdomo

Los servicios de emergencia de Nueva York cerraron varias calles y evacuaron hoteles, oficinas y viviendas de Manhattan el martes después de que las columnas de un rascacielos en obras se doblaran, informaron los bomberos.

El edificio de 38 plantas que albergaba las sede de la farmacéutica Pfizer, cerca de la estación de trenes Grand Central y de la sede de la ONU, está siendo remodelado para convertir las oficinas en viviendas.

"A su llegada, unidades determinaron que dos columnas se doblaron en los pisos 21 y 22", dijo el Departamento de Bomberos de Nueva York en un comunicado.

"Pisos hundidos entre los niveles 21 y 26. Aproximadamente 40 unidades, 130 efectivos de bomberos y del Servicio Médico de Emergencias movilizados. No se han reportado lesiones hasta el momento".

Reportes de potenciales problemas estructurales

Un corresponsal de AFP detalló que hoteles, negocios y apartamentos cercanos fueron evacuados y varias calles fueron cerradas como una medida de precaución mientras que policías y bomberos recorrían la zona.

El Departamento de Edificios de Nueva York escribió en X que sus "ingenieros estructurales están en la escena investigando reportes de potenciales problemas estructurales en el 235 de la calle East 42, Manhattan".

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