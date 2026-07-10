Los contribuyentes asumen la carga de los préstamos federales para estudios

Publicado por Esther Wickham | The Center Square | Just The News 10 de julio, 2026

Una cartera de préstamos estudiantiles de casi 1,8 billones de dólares sigue manteniendo a los contribuyentes en la cuerda floja.

Este es el panorama ahora que el Gobierno federal está reduciendo la amplia condonación de préstamos estudiantiles y poniendo en marcha nuevos programas de amortización.

Los cambios en la política han reavivado el debate sobre si Washington, D.C. debería seguir actuando como uno de los mayores bancos del país para los prestamistas estudiantiles y si los contribuyentes deberían asumir los costes de la condonación de los préstamos estudiantiles.

Los cambios se producen mientras la Administración Trump pone en marcha nuevas políticas de préstamos estudiantiles y continúa con sus esfuerzos por reducir el papel del Departamento de Educación de EEUU.

Los préstamos federales para estudios se diferencian significativamente de los préstamos privados. Los préstamos federales para estudios de grado concedidos para el presente curso académico tienen un tipo de interés fijo del 6,52 %, mientras que otros préstamos federales oscilan entre el 6,52 % y el 9,07 %.

Los prestamistas privados suelen ofrecer tipos fijos o variables que oscilan entre el 2,49 % y el 17,99 %, aproximadamente, dependiendo de la puntuación crediticia del prestatario, según un sitio web federal, studentaid.gov, y de los tipos ofrecidos por entidades crediticias privadas como Sallie Mae y College Ave. A diferencia de los préstamos privados, los préstamos federales ofrecen planes de amortización basados en los ingresos, aplazamiento de la amortización mientras se cursan estudios y, en función de los requisitos de elegibilidad, la condonación del préstamo.

En 2024, el Comité para un Presupuesto Federal Responsable, una organización sin ánimo de lucro con sede en Washington DC, previó que los planes de condonación de préstamos estudiantiles del presidente Joe Biden podrían costar a los contribuyentes entre 870. 000 millones y 1,4 billones de dólares en total.

En virtud de la recientemente promulgada Ley de Recortes Fiscales para las Familias Trabajadoras (Working Families Tax Cuts Act), derivada de la Ley «One Big Beautiful Bill» del presidente Donald Trump, los prestatarios pasarán a disponer de nuevas opciones de amortización, entre las que se incluyen el Plan de Asistencia para la Amortización y un Plan de Amortización Estándar por Niveles.

Desde el 1 de julio, los prestatarios inscritos en la domiciliación bancaria tienen derecho a una reducción del tipo de interés del 1 %. Aquellos que se inscriban antes del 30 de septiembre de 2026 disfrutarán de dicha reducción hasta el 30 de junio de 2028.

Ese mismo día también marcó el inicio de un período de transición de 90 días para aproximadamente 7,5 millones de prestatarios que anteriormente estaban inscritos en el ya desaparecido plan de amortización SAVE de la Administración Biden.

Antes del cambio, si un prestatario estaba inscrito en el pago automático, obtenía una reducción del 0,25 %. Ahora es del 1 %. La administración Trump afirmó que este cambio agilizará el proceso de devolución de los préstamos para los prestatarios.

El Comité para un Presupuesto Federal Responsable criticó la nueva política del Departamento de Educación.

Según esta organización no partidista y sin ánimo de lucro, el cambio podría suponer un coste para los contribuyentes de al menos 5.000 millones de dólares y equivale, en la práctica, a una forma de condonación de la deuda estudiantil, ya que reduce el importe total que los prestatarios devuelven a lo largo de la vigencia de sus préstamos, en lugar de reducir las cuotas mensuales.

«Que no quepa duda: cuadruplicar el incentivo por pago automático es una cancelación de la deuda con otro nombre. Y lo que es peor, está dirigido a personas que ya están realizando pagos», afirmó Maya MacGuineas, presidenta del CRFB. «Las deducciones por pago automático ni siquiera reducen las cuotas mensuales ni mejoran la asequibilidad; simplemente eliminan los saldos de la deuda, especialmente en el caso de los profesionales con altos ingresos a los que ya les va bastante bien».

Andrew Gillen, investigador del Cato Institute, un centro de estudios con sede en Washington D. C., declaró a The Center Square que el mercado laboral ya no justifica la rápida expansión de la matriculación universitaria a lo largo de las últimas décadas.

Gillen señaló que en Estados Unidos hay más personas con títulos universitarios que puestos de trabajo que los requieran. Si bien solo alrededor del 38 % de los estadounidenses se ha graduado con un título universitario o superior, entre el 25 % y el 28 % de los puestos de trabajo exigen un título, señaló.

También señaló que los prestatarios que se enfrentan a mayores dificultades para el reembolso suelen dividirse en dos grupos: los estudiantes que abandonan la universidad sin completar una titulación y los estudiantes de posgrado que acumulan una deuda considerable.

Desde la perspectiva de los contribuyentes, Gillen afirmó que las recientes reformas reducen significativamente las pérdidas previstas del Gobierno federal en materia de préstamos estudiantiles.

Según él, durante la administración Biden se preveía que el Gobierno federal perdiera aproximadamente 20 céntimos por cada dólar prestado a través de los programas de préstamos estudiantiles. Tras la aprobación por parte del Congreso de los nuevos cambios en las condiciones de reembolso, las estimaciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso indican que las pérdidas previstas podrían reducirse a unos 3 céntimos por dólar.

«Básicamente, esto nos lleva a un sistema de préstamos estudiantiles neutro desde el punto de vista presupuestario, que es exactamente donde debería estar el sistema de préstamos estudiantiles. No deberíamos utilizar los préstamos estudiantiles ni para subvencionar ni para gravar la educación universitaria», declaró Gillen a The Center Square.

Wayne Winegarden, investigador principal en negocios y economía del Pacific Research Institute, con sede en Pasadena (California), señaló que los contribuyentes siguen asumiendo la carga financiera porque muchos préstamos respaldados por el Gobierno federal financiaron titulaciones cuya rentabilidad económica no justificaba sus costes.

Winegarden también señaló que el Congreso debería evitar delegar de forma generalizada la competencia en materia de préstamos estudiantiles al poder ejecutivo, argumentando que una orientación legislativa más clara generaría una mayor estabilidad a largo plazo.

«Verás, las universidades están pasando apuros. Algunas de ellas están cerrando», declaró Winegarden a The Center Square. «No es el lugar adecuado para que el Gobierno federal intervenga y empiece a involucrarse, por así decirlo, en esas decisiones».

El 1 de julio se presentó una demanda contra el Departamento de Educación después de que el «Project on Predatory Student Lending», una organización de defensa de los prestatarios, solicitara documentos que detallaran el estado de las condonaciones colectivas de préstamos estudiantiles, que cancelan los saldos pendientes en las cuentas de los prestatarios, tras el anuncio por parte del departamento de nuevas políticas sobre préstamos estudiantiles.

La demanda alega que el departamento se comprometió a cancelar más de 23.000 millones de dólares en deuda estudiantil federal para aproximadamente 1,5 millones de prestatarios, pero ha facilitado información limitada sobre en qué medida se ha llevado a cabo realmente esa ayuda. La organización también afirma que algunos prestatarios a los que se les aprobó la cancelación del préstamo siguen viendo saldos pendientes en sus cuentas.

La deuda por préstamos estudiantiles sigue siendo considerable en todo el país, ya que la cartera de deuda por este concepto alcanzó los 1,8 billones de dólares.

Según la Oficina del Censo de EEUU y la Education Data Initiative, en California, casi 3,9 millones de prestatarios deben en conjunto más de 150.000 millones de dólares en préstamos estudiantiles, con un saldo medio de unos 38.300 dólares por prestatario. Las tasas de morosidad y de impago se acercan al 10 % en las principales áreas metropolitanas y superan el 16 % en algunas zonas del Valle Central.

Texas cuenta con casi 4 millones de prestatarios de préstamos estudiantiles que acumulan aproximadamente 137.400 millones de dólares en deuda pendiente. El prestatario medio debe unos 34.608 dólares, mientras que la morosidad en los préstamos estudiantiles se sitúa en torno al 8,5 %, por debajo de la tasa global de morosidad del estado, que ronda el 10,5 %.

En Illinois, aproximadamente 1,62 millones de prestatarios deben en total 63.400 millones de dólares en préstamos estudiantiles, con una media de 39.042 dólares por prestatario. Alrededor del 39,2 % de los adultos ha obtenido al menos una licenciatura, mientras que la tasa de morosidad de los préstamos estudiantiles del estado es de aproximadamente el 13,7 %, una de las más altas de los cuatro estados.

Los detractores en Illinois de la ley «One Big Beautiful Bill Act» del presidente Donald Trump, también conocida como H.R. 1, afirman que esta legislación eliminó varios planes de pago basados en los ingresos y los sustituyó por otros que obligan a todos los prestatarios, incluso a aquellos sin empleo o sin ingresos fijos, a realizar pagos mensuales. Sostienen que los cambios podrían llevar a más estudiantes a recurrir a préstamos privados debido a los límites federales de endeudamiento más estrictos.

El Departamento de Regulación Financiera y Profesional de Illinois «prevé que la H.R. 1 afecte a los prestatarios de Illinois y anticipa un aumento en el uso de préstamos privados para estudios debido a unos límites de crédito más estrictos y a la eliminación del programa de préstamos Graduate PLUS», declaró a The Center Square Steven Johnson, responsable de información pública del departamento.

Nueva York cuenta con más de 2 millones de prestatarios de préstamos estudiantiles, con una deuda total de aproximadamente 90.000 millones de dólares, y saldos medios que oscilan entre los 35.000 y los 40.000 dólares. La morosidad en los préstamos estudiantiles en el estado se sitúa en torno al 10 %.

Esto significa que, en 2025, algo más del 10 % de quienes tienen préstamos estudiantiles se encuentran en situación de morosidad grave, lo que implica que llevan más de 90 días de retraso en el pago.

A nivel nacional, esto sigue suponiendo un coste para los contribuyentes, ya que aumentan los tipos de interés sobre los saldos de los préstamos estudiantiles cuyo pago retrasan los prestatarios.

En el caso de un prestatario federal, dependiendo del plan de amortización que tenga, podría tardar entre 10 y 25 años en amortizar sus préstamos estudiantiles, según la Oficina de Protección Financiera del Consumidor.

Winegarden señaló que muchos prestatarios tienen dificultades porque los niveles de matrícula y endeudamiento han superado los ingresos que los titulados pueden esperar razonablemente. Si bien algunos títulos profesionales, como el de medicina, suelen generar ingresos suficientes para hacer frente a saldos de préstamo elevados, afirmó que esto no se ha cumplido en gran parte de la educación superior.

«El coste de la educación era demasiado elevado en relación con los beneficios que se podían obtener al cursarla», declaró Winegarden a The Center Square. «Y esa es, en parte, la razón por la que el pago resulta algo oneroso en comparación con el salario que se puede percibir».

El Departamento de Educación de EEUU no respondió directamente a las preguntas de The Center Square sobre el impacto financiero de los cambios en las políticas o los costes para los contribuyentes, sino que facilitó comunicados de prensa publicados anteriormente y los anuncios de la Administración sobre la deuda estudiantil y las obligaciones de reembolso de los préstamos.

© Just The News