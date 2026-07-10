NBA: ganadores y perdedores de la temporada baja (hasta ahora)

Publicado por Hayden King 10 de julio, 2026

La temporada baja de la NBA nunca carece de dramatismo, y 2026 no ha sido una excepción. Entre el Draft, el mercado de agentes libres y los traspasos, cada equipo busca reestructurar el panorama de la NBA a su favor.

Los equipos campeones suelen forjarse en junio y julio, cuando no se disputan partidos. Tomemos como ejemplo a los New York Knicks de este año, que ficharon al base estrella Jalen Brunson como agente libre en 2022 y, posteriormente, realizaron traspasos fuera de temporada para incorporar a Mikal Bridges y a Karl-Anthony Towns en 2024, con el fin de completar su plantilla campeona.

Sin embargo, también es una época en la que los aspirantes al título vuelan demasiado cerca del sol, realizando movimientos desesperados y miopes que, en última instancia, los hacen caer de nuevo a la zona media de la clasificación. Los Los Angeles Lakers se hicieron famosos por traspasar a la mayor parte de su plantilla para fichar al base estrella Russell Westbrook en 2021, y pasaron de formar parte de la élite del Oeste a quedarse fuera de los Playoffs esa misma temporada.

Las directivas que llevan a cabo estos movimientos llamativos suelen ser aclamadas en ese momento, al menos entre su propia afición, aunque a menudo son los barcos más estables los que llegan más lejos.

Hemos analizado los movimientos de los 30 equipos (hasta la fecha), ya sean grandes o pequeños, y hemos determinado quiénes son los mayores ganadores y perdedores de la temporada baja. Vamos directamente al grano.

Nota: Todos los fichajes y traspasos a fecha de 10 de julio, a las 9:00 a. m. EST

Ganador: San Antonio Spurs

Tras ser superados por los Knicks en las Finales de la NBA, los Spurs llegaron a la temporada baja con dos objetivos claros: experiencia y profundidad en la zona. Eso es exactamente lo que han conseguido.

Su fichaje estrella fue el alero veterano Tobias Harris, que podría encajar directamente en su quinteto titular gracias a su combinación de fuerza, capacidad para anotar en situaciones de aislamiento y tiro. Aunque está lejos de ser de élite en ningún aspecto, tiene pocas debilidades y acaba de demostrar su valía en un equipo de los Pistons que logró 60 victorias, donde se erigió como una clara segunda opción en los Playoffs.

San Antonio también apostó por dos posibles suplentes para Victor Wembanyama en el Draft: Tarris Reed, de UConn, y Jayden Quaintance, de Kentucky. En las Finales, los Spurs tuvieron un balance de +8 con Wemby en la cancha durante casi 200 minutos, y de -20 sin él en poco más de 40 minutos.

Ganador: Charlotte Hornets

Tras jugar quizás el mejor baloncesto desde que el equipo se refundó en Charlotte como los Bobcats, los Hornets sorprendieron a la liga al traspasando al base estrella LaMelo Ball a los Minnesota Timberwolves a cambio de Naz Reid y varias elecciones de Draft. Con ello enviaron un mensaje claro: el equipo está construyendo su futuro en torno a Brandon Miller y Kon Knueppel.

El talento de Ball era innegable, pero también lo es el hecho de que es caro y, por lo general, no está disponible. Tuvo una temporada 2025-26 sin lesiones, pero en las tres temporadas anteriores solo había disputado 105 de los 246 partidos posibles. Si vuelven a aparecer sus problemas de lesiones, venderlo en su mejor momento en esta coyuntura se considerará un gran acierto.

Reid cubre un hueco necesario para los Hornets, especialmente tras el traspaso de Miles Bridges a los Phoenix Suns. Coby White, que ha renovado su contrato, se incorporará directamente al quinteto titular para sustituir a Ball. Las elecciones del Draft que Charlotte ha adquirido en ambos traspasos les proporcionarán flexibilidad de cara al futuro, y la incorporación del dúo alemán formado por Hannes Steinbach y Christian Anderson aporta al equipo más profundidad y juventud.

Es probable que los Hornets den un paso atrás esta temporada, sobre todo con el resto de la Conferencia Este reforzándose a su alrededor, pero cada movimiento que han realizado les fortalece a largo plazo.

Ganador: Philadelphia 76ers

Aunque lograron una sorprendente remontada en los Playoffs contra los Boston Celtics, los 76ers seguían entrando en el mercado de verano con dos de los peores contratos de la liga. El hecho de que pudieran deshacerse de uno de ellos ya fue una victoria en sí misma. El hecho de que recibieran a cambio a un alero estrella consolidó su puesto en esta lista.

El traspaso de Jaylen Brown a cambio de Paul George fue nada menos que un milagro, y los 76ers ahora construirán su equipo en torno a una pareja de bases estrella formada por Tyrese Maxey y Brown, además del joven escolta V.J. Edgecombe. Por no hablar del ex-MVP Joel Embiid, que ahora podrá aligerar su carga durante la temporada regular para prepararse mejor de cara a una fase de Playoffs en plena forma.

Fichajes clave como los de Dean Wade, Anfernee Simons y Caleb Love ayudarán a paliar las bajas de Kelly Oubre y Quentin Grimes. Sobre todo ello se cierne la posible incorporación de LeBron James, que podría catapultar a este equipo directamente a lo más alto de la Conferencia Este.

Ganador: Atlanta Hawks

Aunque se rumoreaba que los Hawks estaban interesados en nombres como Giannis Antetokounmpo y Jaylen Brown, finalmente se abstuvieron de realizar un gran movimiento esta pretemporada, optando en su lugar por la sutileza y la prudencia.

Atlanta fichó al escolta de los Thunder, Aaron Wiggins, a cambio de solo dos elecciones de segunda ronda, lo que supone un gran valor para un jugador de rotación. También renovaron a C.J. McCollum y Jock Landale, fichajes clave de mitad de temporada. Seleccionaron en el Draft al escolta Kingston Flemings y al pívot Zuby Ejiofor para cubrir posiciones en las que tenían necesidades, y se deshicieron de Jonathan Kuminga para hacer hueco en una posición de alero muy saturada.

Ganador: Memphis Grizzlies

Considerado uno de los equipos jóvenes con más proyección hace tan solo cinco años, los Grizzlies han traspasado esta pretemporada la última (y en su día más codiciada) pieza de aquel núcleo, cediendo a Ja Morant a los Portland Trailblazers. Aunque recibieron muy poco a cambio de este base de gran talento, fue una decisión dolorosa que había que tomar para pasar página.

El próximo capítulo para los Grizzlies se presenta emocionante. El número 3 del Draft, Cam Boozer, se unirá a un núcleo joven formado por Zach Edey y Cedric Coward. También llegan el pívot versátil Quinten Post, el pívot físico Isaiah Stewart y el joven y talentoso base A.J. Johnson. Los Grizzlies no parecen un equipo con opciones de llegar a los Playoffs, pero han reestructurado su plantilla en torno a un nuevo núcleo y cuentan con una larga lista de elecciones del Draft procedentes de acuerdos anteriores para seguir construyendo el equipo.

Ganador: Oklahoma City Thunder

Aunque los Thunder tuvieron que tomar decisiones financieras difíciles esta pretemporada, como desprenderse de Aaron Wiggins e Isaiah Joe a cambio de prácticamente nada, el equipo ha realizado algunos movimientos claros para reforzar su presente y su futuro.

OKC ejerció las opciones de equipo sobre Isaiah Hartenstein y Luguentz Dort, demostrando que está dispuesto a invertir en talento para mantenerse en la lucha. Además, incorporaron en el Draft al pívot Aday Mara y al escolta Bennett Stirtz, lo que les proporciona dos piezas con contratos controlables para los próximos cuatro años, ya que les esperan decisiones financieras más difíciles en el horizonte.

Ganador: Los Angeles Lakers

Las operaciones de los Lakers en esta pretemporada se centraron exclusivamente en el presente. El equipo solo controlará una de sus propias elecciones del Draft hasta 2033, tras ceder dos elecciones de primera ronda y dos intercambios a Utah a cambio del pívot Walker Kessler. Por no mencionar que, el equipo se ha desprendido de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, LeBron James, quien prácticamente les llevó a la victoria en la primera ronda contra los Houston Rockets en los Playoffs del año pasado.

Aunque el precio fue elevado para Kessler, este cubre una necesidad, aportando peligro en el juego aéreo y protección bajo el aro para el dúo estelar formado por Luka Doncic y el recientemente renovado Austin Reaves, ambos excelentes creadores de juego pero defensores mediocres.

Los Lakers se despidieron de todo su quinteto titular de la mayor parte de aquella serie contra los Rockets, cuando Doncic y Reaves estaban lesionados. James se ha ido, junto con Marcus Smart, Luke Kennard, Rui Hachimura y DeAndre Ayton.

Sin embargo, Rob Pelinka y compañía han fichado sustitutos para todos ellos, haciendo hincapié en la juventud y la versatilidad. Ha vuelto a fichar a Reaves con un contrato multimillonario. El equipo también ha incorporado a Collin Sexton, Quentin Grimes y Sandro Mamukelashvili, todos ellos piezas interesantes para la rotación. Cameron Carr, elegido en el Draft, podría aportar altura, capacidad atlética y tiro, y el fichaje del pívot Kevon Looney añade dureza en el perímetro.

Arruinar el futuro es una estrategia arriesgada, pero los Lakers solo tenían una oportunidad de construir un equipo en torno a Dončić tras la marcha de James, que les dejó espacio salarial. Hace solo tres años, Luka llevó a las Finales a un equipo construido de forma similar. Esta puede ser su única oportunidad de volver, y los Lakers parecían ser plenamente conscientes de ello.

Perdedor: Boston Celtics

Si el intercambio de Paul George por Jaylen Brown convirtió a los 76ers en ganadores, entonces es lógico que lo contrario sitúe a los Celtics en la lista de perdedores.

Hay quien argumenta que los Celtics, que jugaron casi toda la temporada pasada sin Jayson Tatum, serán en realidad mejores este año que el anterior, sobre todo tras fichar a Mitchell Robinson y Mike Conley. Pero la pregunta más relevante es: ¿habrían sido mejores si simplemente se hubieran quedado con Brown? La respuesta parece obvia.

Quedarse fuera de la puja por Giannis Antetokounmpo y, a continuación, dar media vuelta y traspasar a Jaylen Brown por cuatro duros es quizás más una crítica al nuevo convenio colectivo de la NBA que a los Celtics. Dicho esto, recibir a George y dos elecciones de primera ronda a cambio de Brown es suficiente para afianzar a los Celtics en esta lista, independientemente del contexto.

Perdedor: Miami Heat

Los ganadores del premio gordo de Anteokounmpo pueden ser el último ejemplo paradigmático de un equipo que ha hipotecado su presente y su futuro por un gran nombre. Aunque llega un jugador del top 5, en el traspaso se van Tyler Herro, Jaime Jaquez, Kel'el Ware y Kasparas Jakucionis. Pero quizás aún más importante sea la pérdida del All-Star Norman Powell, a quien los Heat ya no podían permitirse mantener con Giannis en la plantilla. Tim Hardaway Jr., aunque productivo, dista mucho de ser un sustituto adecuado.

Antetokounmpo se marchó de Milwaukee porque el equipo ya no podía competir con él como eje. Pero ha aterrizado en una plantilla que tiene los mismos problemas que tenía allí: un juego de bases por debajo del nivel, falta de tiro y una profundidad de banquillo mediocre. Por parte de Miami, se han desprendido de todo su núcleo joven y de su control sobre las futuras selecciones del Draft, y aún no está claro si son un equipo entre los seis primeros de su propia conferencia.

Perdedor: Detroit Pistons

Los Pistons fueron una de las sorpresas de la temporada 2025-26, asegurándose el primer puesto de la Conferencia Este en la temporada regular, aunque acabaron con un final de temporada decepcionante tras dos series de Playoffs decepcionantes. La postemporada les dejó más preguntas que respuestas, y muchas de ellas siguen sin resolverse.

Quedó patente que, aparte de Cade Cunningham, los Pistons carecían de cualquier capacidad para crear oportunidades de tiro. Si bien el nuevo fichaje, John Collins, complementa muchas de las habilidades de Cunningham, la pérdida de Tobias Harris hace que su carga sea aún mayor. Aunque es probable que el agente libre restringido Jalen Duren vuelva, el hecho de que ambas partes no pudieran llegar a un acuerdo antes sobre el regreso del pívot All-NBA puede ser un mal presagio para el ambiente en el vestuario.

Isaiah Joe y Taurean Prince también encajan bien junto a Cade, pero ninguno de los dos es un creador secundario. El jugador seleccionado en el Draft, Ebuka Okorie, podría cumplir este papel, aunque a su edad es poco probable que contribuya de inmediato. Los Pistons siguen siendo un equipo joven, y quizá su camino hacia este tipo de jugador pase por un traspaso y no por el mercado de agentes libres, pero el hecho de no haber sabido compensar sus problemas en los Playoffs los consolida en la lista de perdedores… por ahora.

Perdedor: Denver Nuggets

Tras su decepcionante eliminación en los Playoffs a manos de los Minnesota Timberwolves, surgieron informes de que los Nuggets buscaban realizar cambios radicales durante el mercado de verano. Hasta ahora, lo único que han hecho es fichar a Marvin Bagley III.

El equipo necesita urgentemente reforzar la defensa exterior, pero quizá su mejor defensor exterior, Peyton Watson, sigue siendo agente libre, y hay equipos al acecho intentando ficharlo con una oferta que los Nuggets no están dispuestos a igualar. Tim Hardaway Jr., una pieza clave la temporada pasada, se marcha a Miami, y Bruce Brown sigue sin firmar.

Los Playoffs pusieron claramente de manifiesto la falta de competitividad de esta plantilla, y se ha hecho muy poco para rodear a Nikola Jokic del tipo de equipo que necesita para volver al escenario más importante de la NBA. Se especula con que LeBron James podría fichar por Denver, pero sus puntos fuertes difícilmente aportan al equipo lo que tanto le falta.

Perdedor: Cleveland Cavaliers

Los Cavs fueron otro equipo que se despidió discretamente de los Playoffs, tras sufrir un barrido a manos de los Knicks en las finales de la Conferencia Este. El mero hecho de llegar tan lejos supuso un avance para el equipo, aunque es difícil argumentar que estén realmente cerca del nivel del círculo más selecto de contendientes de la NBA.

Su mercado de fichajes hasta ahora ha consistido en renovar a Donovan Mitchell con una costosa extensión de contrato, el tipo de contrato que los Celtics acaban de descubrir que es prácticamente inamovible. Es casi seguro que se avecina una renovación para James Harden, quien volvió a desaparecer en los Playoffs frente a los Knicks.

La pérdida de la defensa perimetral y la posición de Dean Wade se notará. Sustituirlo por LeBron James sería un reencuentro de cuento de hadas para la franquicia, y sin duda les haría mejores. Pero encontrarse en una situación en la que toda la pretemporada dependa de un agente libre que pronto cumplirá 42 años no resulta precisamente ventajoso para un equipo cuyos problemas fundamentales siguen sin resolverse.

Perdedor: New Orleans Pelicans

Los Pelicans fueron un desastre en la temporada 2025-26, que culminó con la pérdida de la octava elección general del Draft a manos de los Atlanta Hawks y con ver cómo otra elección que en su día tuvieron acababa en el número 5. Se aferran a Trey Murphy como si fuera el último alero «3-and-D» de la Tierra, aparentemente ciegos ante el hecho de que, si tuviera tanto valor como creían, el equipo probablemente no estaría tan mal.

¿Y qué ha hecho el equipo para mejorar? Renovar a DeAndre Jordan, que cumplirá 38 años a finales de este mes. El equipo parece un barco a la deriva, incapaz de cortar por lo sano y empezar de cero, al estilo de Memphis y Charlotte. Seguir adelante con este núcleo parece, francamente, irresponsable, así que habrá que ver si hay algún movimiento pendiente.

*Extra: Posibles perdedores: Los Angeles Clippers y Toronto Raptors

Hace tan solo 24 horas, ambos equipos podrían haberse clasificado fácilmente como ganadores, pero una noticia bomba de Shams Charania, de ESPN, los ha dejado a ambos en el limbo.

Ambos habían acordado un intercambio espectacular que enviaría a Kawhi Leonard de vuelta a Toronto a cambio de Brandon Ingram, Gradey Dick y una compensación en el Draft. Sin embargo, debido al escándalo de Aspiration en el que está implicado Leonard, ese acuerdo está ahora en peligro, dejando a ambas partes paralizadas y en una situación muy embarazosa.

Independientemente de cómo se resuelva el escándalo, algo que aún puede tardar semanas, el mero hecho de que este acuerdo se haya cerrado en primer lugar es prueba de mala fe por parte de una o ambas partes. Si los jugadores implicados acaban volviendo a sus antiguos equipos, la recuperación del ambiente en el vestuario de Toronto y las posibles sanciones en Los Ángeles podrían resultar fatales para ambos equipos.

Incluso si el acuerdo finalmente sale adelante, ambas franquicias se ven maniatadas a la hora de confeccionar su plantilla. Mientras que los Clippers parecían dispuestos a dar un paso atrás, los Raptors parecían dispuestos a apostarlo todo por el título, algo que ahora parece cada vez más improbable.