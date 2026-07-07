Persisten el calor peligroso en el sureste del país y el riesgo de tormentas severas e inundaciones

Publicado por Williams Perdomo 7 de julio, 2026

El Centro de Predicción Meteorológica (WPC) prevé la continuidad de condiciones meteorológicas adversas en distintas regiones de Estados Unidos entre este martes y el jueves. El pronóstico incluye riesgo de tormentas severas, lluvias intensas con posibilidad de inundaciones repentinas localizadas y temperaturas peligrosamente elevadas.

Este martes existe un Riesgo Leve (nivel 2 de 5) de tormentas severas en sectores de las Llanuras del Norte, las Altas Llanuras del Norte y el Alto Medio Oeste. Para el miércoles, este nivel de riesgo se desplaza hacia partes de las Llanuras Centrales, las Altas Llanuras Centrales y la región de los Grandes Lagos Superiores y el valle superior del río Misisipi.

Asimismo, el WPC mantiene un Riesgo Leve (nivel 2 de 4) de lluvias excesivas este martes en zonas del Alto Medio Oeste, las Llanuras del Norte y la región del Atlántico Medio, mientras que el miércoles el riesgo se concentra en sectores de los Grandes Lagos Superiores y el valle superior del río Misisipi.

Las precipitaciones más intensas podrían provocar principalmente inundaciones repentinas localizadas, con especial impacto en áreas urbanas, carreteras, pequeños cursos de agua y zonas bajas. En algunos sectores también existe riesgo de deslizamientos de tierra que afecten a las carreteras.

En cuanto a las tormentas severas, los principales peligros previstos incluyen descargas eléctricas frecuentes, fuertes rachas de viento, granizo y la posibilidad de algunos tornados.

El pronóstico también destaca la persistencia de un episodio de calor peligroso en el sureste del país, donde las temperaturas superiores a lo normal y la elevada humedad continuarán aumentando el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor hasta mediados de semana, aunque la extensión del área afectada disminuirá gradualmente. Al mismo tiempo, el calor se intensificará en el suroeste, donde continúan vigentes avisos por calor extremo y avisos por altas temperaturas en partes de Arizona y el sur de California.

Un frente casi estacionario que se extiende desde la región del Atlántico Medio hasta los valles de los ríos Ohio y Tennessee, y hacia el oeste por el valle inferior del Misisipi y las Llanuras del Sur, favorecerá el desarrollo de chubascos y tormentas eléctricas, especialmente con lluvias intensas sobre partes del Atlántico Medio. Esta actividad se extenderá hasta el jueves hacia sectores del Atlántico Medio, los Apalaches Centrales y el valle del Ohio meridional y del Tennessee.