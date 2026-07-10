Terremotos en Venezuela: la cifra de muertos se eleva a 3.889

Un grupo de rescatistas trabaja sin descanso tras los terremotos que arrasaron Venezuela AFP PHOTO / MIAMI FIRE-RESCUE DEPARTMENT .

Publicado por Alejandro Baños 10 de julio, 2026

Los dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter que arrasaron diferentes puntos de Venezuela dejaron ya un balance de 3.889 muertos.

Además, más de 17.000 personas que resultaron heridas con diferentes grados de gravedad continúan tratando de recuperarse. Decenas de miles de edificios y otras infraestructuras colapsaron o quedaron afectados.

Fuel el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, quien ofreció la actualización de las cifras de víctimas, según informó AFP.

En el parte ofrecido el 6 de julio se informó del fallecimiento de 3.535 personas.

El 24 de junio, en torno a las 6:00PM hora local, un sismo de 7,2 hizo temblar diferentes puntos de la región centro-norte de Venezuela —incluida la capital, Caracas, y la zona costera de La Guaria, donde se produjeron los mayores desperfectos y donde se registraron más víctimas y heridos—.

Segundos después llegó el segundo de los terremotos, en este caso de magnitud 7,5, que fue el que terminó por devastarlo todo.

Las autoridades ubicaron el epicentro de los terremotos en el municipio Veroes, en el estado Yaracuy.