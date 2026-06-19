El presunto 'cabecilla' del complot terrorista en el UFC Freedom 250 es un inmigrante ilegal, según un informe

Publicado por Kevin Killough - Just The News 19 de junio, 2026

El presunto 'cabecilla' de un plan para provocar un atentado con numerosas víctimas en el evento UFC Freedom 250 es un inmigrante ilegal procedente de México.

Abraham Álvarez, a quien los documentos federales identifican como el 'cabecilla' del supuesto complot, se quedó en el país tras caducar su visado, según Fox News, que citó información del Departamento de Seguridad Nacional. Fue detenido por el FBI el domingo, el día del combate, en Omaha, Nebraska.

Álvarez llegó a EEUU cuando era niño, y su visado B2 había caducado en 2001. Permaneció en el país, y la Administración Obama le concedió una exención de deportación en 2014 a través del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Las autoridades han detenido a cinco sospechosos implicados en el complot. La fiscalía alega que planeaban lanzar drones cargados de explosivos, que detonarían sobre la multitud. Tenían tenían previsto utilizar francotiradores para disparar a "objetivos de alto valor", robar material militar y esconderse en refugios seguros tras el atentado.

Cada uno de los conspiradores se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua y una multa de 250.000 dólares, si son declarados culpables de conspiración para cometer asesinato. El complot también conllevaría una pena máxima adicional de cinco años de prisión, ya que se trataba de un plan para llevar a cabo actos violentos en los terrenos de la Casa Blanca.

© Just The News