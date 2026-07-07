Muere Lauren Bennett, cantante del éxito 'Party Rock Anthem'

Publicado por Alejandro Baños 7 de julio, 2026

La cantante británica Lauren Bennett, exintegrante del grupo G.R.L. y partícipe del éxito musical de LMFAO 'Party Rock Anthem', murió a los 37 años.

Se desconocen las causas de su muerte.

Sus excompañeras de G.R.L., Natasha Slayton, Paula van Oppen y Emmalyn Estrada, fueron las encargadas de anunciar el fallecimiento de Bennett.

"Con gran tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestra querida Lauren. Tenemos el corazón destrozado y no hay palabras para expresar lo mucho que significaba para nosotros", dijeron en un communicado publicado en redes sociales.

"Siempre atesoraremos el amor, las risas y los innumerables recuerdos que nos dejó. Su hermoso espíritu tocó la vida de tantas personas, y la echaremos mucho de menos y la querremos para siempre. Descansa en paz, querida Lauren. Siempre estarás en nuestros corazones", añadieron.

Durante su trayectoria musical, Bennett también colaboró con artistas como CeeLo Green, Lil Jon o Nervo.