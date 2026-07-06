Microsoft despedirá a 3.200 empleados como consecuencia de la reestructuración de Xbox

Publicado por Alejandro Baños 6 de julio, 2026

Microsoft anunció este lunes que despedirá a unos 3.200 empleados de su división de videojuegos a lo largo del próximo periodo fiscal debido a la reestructuración de las divisiones de Xbox, una de sus filiales más importantes.

Además, el gigante tecnológico eliminó este mismo lunes 1.600 puestos de trabajo. El objetivo es que la nueva estructura sea más eficiente y se opere "hacia un objetivo común" para "lograr resultados", tal y como explicó la directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma.

A través de un comunicado, Sharma subrayó que el negocio de la compañía "no está sano", lo que le ha llevado a aplicar estos cambios y a despedir a gente que "ha dedicado su creatividad" durante años a que Xbox creciese.

Además, informó de que operan muy por debajo de la competencia, señalando que las últimas novedades que lanzó la compañía "no crecieron al ritmo que esperábamos".

"Como consecuencia, nuestro negocio principal se debilitó. Debemos reinventar Xbox", agregó Sharma.

La compañía de videojuegos ha sufrido varios programas de recortes desde que se cerró en 2024 la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft por 68.700 millones de dólares.