El balance de la epidemia de ébola en RDC asciende a 600 fallecidos

Un trabajador de salud aplica el protocolo contra el ébola AFP

Publicado por AFP 9 de julio, 2026

El brote de ébola en República Democrática del Congo causó 600 muertes, según el último balance publicado el jueves por la Organización Mundial de la Salud (OMS), basado en datos de las autoridades sanitarias congoleñas.

El ébola, que se transmite por contacto con fluidos corporales y provoca una fiebre hemorrágica, causó más de 15.000 muertes en África durante los últimos 50 años.

La epidemia más mortífera registrada en RDC dejó cerca de 2.300 fallecidos entre los 3.500 casos detectados entre 2018 y 2020.

Más de 1.759 casos confirmados en RDC

En total, desde el inicio del actual brote se registraron 600 fallecimientos y 1.759 casos confirmados en RDC, indicó la OMS en un informe de situación fechado el 7 de julio.

Mientras tanto, en Uganda el balance se mantiene en dos muertes y 20 casos confirmados.

"La epidemia continúa expandiéndose y su verdadera magnitud aún no se ha determinado por completo", declaró esta semana por videoconferencia Anne Ancia, representante de la OMS en RDC.

"A pesar de los avances alentadores, seguimos enfrentando importantes desafíos. Los centros de tratamiento actuales funcionan aproximadamente al 90% de su capacidad, lo que ejerce una presión considerable sobre la respuesta sanitaria", añadió.

El principal foco de la crisis, cuya magnitud real sigue siendo difícil de evaluar y que podría prolongarse durante varios meses, se encuentra en Ituri, una provincia del noreste de RDC fronteriza con Sudán del Sur y Uganda.

El virus se extiende por África

El virus también está presente en las provincias cercanas de Kivu del Norte y Kivu del Sur, donde las capitales provinciales y amplias zonas del territorio están controladas por el grupo armado antigubernamental M23.

"Los desplazamientos de población, la persistente inseguridad y la fragilidad del sistema sanitario continúan dificultando los esfuerzos para controlar la epidemia", explicó Ancia.

Añadió que "las necesidades humanitarias siguen siendo importantes, especialmente en materia de protección de la población civil y de acceso a alimentos y servicios esenciales de salud".