Ola de calor en Europa: las altas temperaturas dejan más de 3.000 muertos en Francia y Bélgica

Publicado por Carlos Dominguez 3 de julio, 2026

Una intensa ola de calor que azotó Europa a finales de junio ha provocado más de 3.000 muertes adicionales solo entre Francia y Bélgica, según balances provisionales publicados este viernes.

Según los climatólogos del grupo World Weather Attribution, esta fue la ola de calor más intensa jamás registrada en Europa durante el mes de junio. Entre el 15 y el 30 de ese mes, dos tercios de la población europea, alrededor de 410 millones de personas, sufrieron al menos un día con temperaturas superiores a los 35°C (95°F).

Fuertes repuntes en las muertes

En Francia, las autoridades reportaron un aumento del casi 30% en el número de muertos la semana pasada, lo que equivale a 2.025 muertes adicionales respecto a la semana anterior, según la agencia de salud pública. Sin embargo, según AFP, esta cifra es considerada "claramente inferior a la real", ya que solo se basa en certificados de defunción, que representan poco más de la mitad del total.

Por su parte, Bélgica registró un repunte aún mayor: un 39% más de muertes, lo que representa 1.222 adicionales, entre el 18 y el 29 de junio. Las autoridades belgas han calificado la ola de calor como "excepcional".

Los más vulnerables, los más afectados

Como en anteriores olas de calor, las personas mayores fueron las principales víctimas. En Bélgica, casi la mitad de las muertes correspondieron a personas de 85 años o más. En Francia, aunque también se observó un aumento en el grupo de 45 a 64 años, la gran mayoría de las muertes se concentraron en mayores de 65 años.

Las autoridades francesas también alertaron sobre un fuerte incremento de muertes de personas que fallecieron solas en sus domicilios. Ante esta situación, el primer ministro Sébastien Lecornu propuso crear "una red de centros para proteger a las personas frágiles".

Marine Le Pen, líder del partido de derecha Agrupación Nacional (RN), propuso a finales de junio un "plan masivo de aire acondicionado" de cara a las presidenciales. "Es absurdo que la gente muera por el calor", afirmó, y prometió dar prioridad a hospitales, residencias de ancianos y escuelas, sobre todo para proteger a los más vulnerables.