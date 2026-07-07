Muere la influencer DreamDoll Brii en Florida tras ser baleada

Publicado por Alejandro Baños 7 de julio, 2026

La influencer Brianna Johnson, conocida como DreamDoll Brii, murió en Miramar (Florida) durante un tiroteo.

Johnson se encontraba dentro de un Lamborghini Urus de color verde lima junto con otras dos personas cuando comenzaron a ser baleados.

Sus acompañantes fueron trasladados a un hospital cercano en estado crítico, mientras que los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por salvarle la vida a la influencer.

De acuerdo a la investigación, Johnson estaba en el interior del vehículo con sus acompañantes aparcado en una gasolinera, cuando otro vehículo de repente aparcó al lado del suyo y un integrante del mismo comenzó a dispararles.

El tiroteo se produjo el domingo en torno a las 5:30 AM.

DreamDoll Brii era muy activa en redes sociales, acumulando más de 400.000 seguidores en plataformas como Instagram o TikTok.